ЕС принял решение снять экономические санкции с Сирии, - Калас

Кая Каллас

Высокая представительница ЕС Кая Каллас сообщила о решении Евросоюза отменить экономические санкции против Сирии.

Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы приняли решение об отмене наших экономических санкций против Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу отстроить новую, инклюзивную и мирную Сирию", - рассказала она.

И добавила, что ЕС всегда поддерживал сирийцев в течение последних 14 лет - и будет продолжать это делать.

Читайте: Сирия планирует печатать новую валюту в ОАЭ и Германии вместо РФ, - Reuters

санкции (11773) Сирия (3159) Евросоюз (17495) Каллас Кая (257)
20.05.2025 20:19 Ответить
20.05.2025 20:20 Ответить
Чесно кажучи, дивлячись на Сирію, а точніше на її нову владу, мені здається що політики досить швидко опиняться в незручному становищі, коли виявиться що там Асад 2.0, тільки радикально-мусульманського розливу.
Втім надіюсь що помиляюсь і бажаю сирійцям нарешті жити в мирі і спокої.
20.05.2025 20:28 Ответить
Сирія така сама зараз як Катар Паквстан і інші країни, асадовських палачей серийського народа, нацистов сирийского народа наказивать же надо
20.05.2025 20:36 Ответить
Палачі асадівських палачів нічим не кращі за самих асадівських палачів. Тіки трохи розвиднілося, як тутже побігли різати всіх, в кого трохи не така релігія. І справа не в Асаді чі новому Бабаї (забув як звуть). Бо головний Бабай в костюмчику, а розважаються місцеві.
20.05.2025 21:16 Ответить
Ірану на замітку. як тільки кацапів звідкись викидають, то і санкції потім знімають з тих країн, де раніше лаптями смерділо. Теж саме іранський народ має зробити в себе - викинути зі своєї країни тих аятол і кацапських воєнних совєтніків і буде щастя.
20.05.2025 20:45 Ответить
Почекали б трохи. Хай там все устаканиться.
20.05.2025 21:17 Ответить
і бистрєнько сірійців-бездєльніков назад.
20.05.2025 23:22 Ответить
 
 