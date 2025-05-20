ЕС принял решение снять экономические санкции с Сирии, - Калас
Высокая представительница ЕС Кая Каллас сообщила о решении Евросоюза отменить экономические санкции против Сирии.
Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы приняли решение об отмене наших экономических санкций против Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу отстроить новую, инклюзивную и мирную Сирию", - рассказала она.
И добавила, что ЕС всегда поддерживал сирийцев в течение последних 14 лет - и будет продолжать это делать.
Втім надіюсь що помиляюсь і бажаю сирійцям нарешті жити в мирі і спокої.