ЄС ухвалив рішення зняти економічні санкції з Сирії, - Каллас
Висока представниця ЄС Кая Каллас повідомила про рішення Євросоюзу скасувати економічні санкції проти Сирії.
Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми ухвалили рішення про скасування наших економічних санкцій проти Сирії. Ми хочемо допомогти сирійському народу відбудувати нову, інклюзивну та мирну Сирію", - розповіла вона.
Та додала, що ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років – і продовжуватиме це робити.
Втім надіюсь що помиляюсь і бажаю сирійцям нарешті жити в мирі і спокої.