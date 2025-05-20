ЄС ухвалив рішення зняти економічні санкції з Сирії, - Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас повідомила про рішення Євросоюзу скасувати економічні санкції проти Сирії.

Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми ухвалили рішення про скасування наших економічних санкцій проти Сирії. Ми хочемо допомогти сирійському народу відбудувати нову, інклюзивну та мирну Сирію", - розповіла вона.

Та додала, що ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років – і продовжуватиме це робити.

Читайте: Сирія планує друкувати нову валюту в ОАЕ та Німеччині замість РФ, - Reuters