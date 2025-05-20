УКР
ЄС ухвалив рішення зняти економічні санкції з Сирії, - Каллас

Кая Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас повідомила про рішення Євросоюзу скасувати економічні санкції проти Сирії.

Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми ухвалили рішення про скасування наших економічних санкцій проти Сирії. Ми хочемо допомогти сирійському народу відбудувати нову, інклюзивну та мирну Сирію", - розповіла вона.

Та додала, що ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років – і продовжуватиме це робити.

Читайте: Сирія планує друкувати нову валюту в ОАЕ та Німеччині замість РФ, - Reuters

Автор: 

санкції (12589) Сирія (1882) Євросоюз (14018) Каллас Кая (326)
20.05.2025 20:19 Відповісти
20.05.2025 20:20 Відповісти
Чесно кажучи, дивлячись на Сирію, а точніше на її нову владу, мені здається що політики досить швидко опиняться в незручному становищі, коли виявиться що там Асад 2.0, тільки радикально-мусульманського розливу.
Втім надіюсь що помиляюсь і бажаю сирійцям нарешті жити в мирі і спокої.
20.05.2025 20:28 Відповісти
Сирія така сама зараз як Катар Паквстан і інші країни, асадовських палачей серийського народа, нацистов сирийского народа наказивать же надо
20.05.2025 20:36 Відповісти
Палачі асадівських палачів нічим не кращі за самих асадівських палачів. Тіки трохи розвиднілося, як тутже побігли різати всіх, в кого трохи не така релігія. І справа не в Асаді чі новому Бабаї (забув як звуть). Бо головний Бабай в костюмчику, а розважаються місцеві.
20.05.2025 21:16 Відповісти
Ірану на замітку. як тільки кацапів звідкись викидають, то і санкції потім знімають з тих країн, де раніше лаптями смерділо. Теж саме іранський народ має зробити в себе - викинути зі своєї країни тих аятол і кацапських воєнних совєтніків і буде щастя.
20.05.2025 20:45 Відповісти
Почекали б трохи. Хай там все устаканиться.
20.05.2025 21:17 Відповісти
і бистрєнько сірійців-бездєльніков назад.
20.05.2025 23:22 Відповісти
 
 