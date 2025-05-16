Сирія планує друкувати нову валюту в ОАЕ та Німеччині замість РФ, - Reuters

Нова влада Сирії планує друкувати власну валюту нового дизайну в ОАЕ і Німеччині замість Росії, що свідчить про швидке поліпшення зв'язків з арабськими й західними країнами.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Налагодження відносин Дамаска з країнами Перської затоки та Заходу, що стало можливим завдяки послабленню санкцій США.

Нова влада почала шукати можливостей друку валюти в Німеччині та Еміратах на початку цього року.

Зазначається, що на новій валюті сирійського фунта фіолетового кольору вилучать зображення колишнього сирійського диктатора Башара Асада.

Один з ключових спонсорів Асада, Росія, друкувала сирійську валюту протягом останнього десятиліття після того, як ЄС запровадив санкції, що призвели до розірвання контракту з європейськими постачальниками банкнот.

Як пише видання, сирійська влада веде попередні переговори про угоду з компанією Oumolat з ОАЕ, яку глава центрального банку Сирії та міністр фінансів відвідали на початку травня.

У Німеччині інтерес до цього питання проявили компанії Bundesdruckerei та Giesecke+Devrient, проте остаточний вибір друкарні ще не зроблено.

Брак власних банкнот є однією з проблем, що ускладнюють відновлення сирійської економіки після 13 років громадянської війни.

