Сирія планує друкувати нову валюту в ОАЕ та Німеччині замість РФ, - Reuters
Нова влада Сирії планує друкувати власну валюту нового дизайну в ОАЕ і Німеччині замість Росії, що свідчить про швидке поліпшення зв'язків з арабськими й західними країнами.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Налагодження відносин Дамаска з країнами Перської затоки та Заходу, що стало можливим завдяки послабленню санкцій США.
Нова влада почала шукати можливостей друку валюти в Німеччині та Еміратах на початку цього року.
Зазначається, що на новій валюті сирійського фунта фіолетового кольору вилучать зображення колишнього сирійського диктатора Башара Асада.
Один з ключових спонсорів Асада, Росія, друкувала сирійську валюту протягом останнього десятиліття після того, як ЄС запровадив санкції, що призвели до розірвання контракту з європейськими постачальниками банкнот.
Як пише видання, сирійська влада веде попередні переговори про угоду з компанією Oumolat з ОАЕ, яку глава центрального банку Сирії та міністр фінансів відвідали на початку травня.
У Німеччині інтерес до цього питання проявили компанії Bundesdruckerei та Giesecke+Devrient, проте остаточний вибір друкарні ще не зроблено.
Брак власних банкнот є однією з проблем, що ускладнюють відновлення сирійської економіки після 13 років громадянської війни.
