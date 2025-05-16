УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6556 відвідувачів онлайн
Новини США знімуть санкції з Сирії
2 282 12

Сирія планує друкувати нову валюту в ОАЕ та Німеччині замість РФ, - Reuters

Сирія планує друкувати нову валюту в ОАЕ та Німеччині замість РФ

Нова влада Сирії планує друкувати власну валюту нового дизайну в ОАЕ і Німеччині замість Росії, що свідчить про швидке поліпшення зв'язків з арабськими й західними країнами.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Налагодження відносин Дамаска з країнами Перської затоки та Заходу, що стало можливим завдяки послабленню санкцій США.

Нова влада почала шукати можливостей друку валюти в Німеччині та Еміратах на початку цього року.

Зазначається, що на новій валюті сирійського фунта фіолетового кольору вилучать зображення колишнього сирійського диктатора Башара Асада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада Сирії передасть відібраний у Росії порт Тартус в управління компанії з ОАЕ

Один з ключових спонсорів Асада, Росія, друкувала сирійську валюту протягом останнього десятиліття після того, як ЄС запровадив санкції, що призвели до розірвання контракту з європейськими постачальниками банкнот.

Як пише видання, сирійська влада веде попередні переговори про угоду з компанією Oumolat з ОАЕ, яку глава центрального банку Сирії та міністр фінансів відвідали на початку травня.

У Німеччині інтерес до цього питання проявили компанії Bundesdruckerei та Giesecke+Devrient, проте остаточний вибір друкарні ще не зроблено.

Брак власних банкнот є однією з проблем, що ускладнюють відновлення сирійської економіки після 13 років громадянської війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про намір зняти санкції з Сирії після падіння режиму Асада

Автор: 

валюта (2523) росія (67283) Сирія (1881)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Ось у мене один знайомий, три класи освіти, так десятку намалює, що не відрізниш від справжньої.
показати весь коментар
16.05.2025 22:09 Відповісти
+5
Нова Сирія буде любити Німеччину, яка дала притулок біженцям у важку хвилину.
А їх там багато - я це побачив у Мюнхені, коли випадково потрапив на площу, де зібралося море сирійців після повалення Асада. Трохи посвяткував з ними - шкода, що не мав при собі українського прапора.
показати весь коментар
16.05.2025 22:13 Відповісти
+2
"Джентльмены на даче" 1971
Именно "на даче", а не "удачи"
показати весь коментар
16.05.2025 22:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+
показати весь коментар
16.05.2025 22:07 Відповісти
Ось у мене один знайомий, три класи освіти, так десятку намалює, що не відрізниш від справжньої.
показати весь коментар
16.05.2025 22:09 Відповісти
"Джентльмены на даче" 1971
Именно "на даче", а не "удачи"
показати весь коментар
16.05.2025 22:31 Відповісти
Нова Сирія буде любити Німеччину, яка дала притулок біженцям у важку хвилину.
А їх там багато - я це побачив у Мюнхені, коли випадково потрапив на площу, де зібралося море сирійців після повалення Асада. Трохи посвяткував з ними - шкода, що не мав при собі українського прапора.
показати весь коментар
16.05.2025 22:13 Відповісти
шо ж, якшо німеччина втримаєтсья від афд, то її чекають дуже непогані перспективи на близькому сході. країни затоки вже готові вкладати мільярди у відбудову Сирії, а це означає можливість повернути більшість сирійських біженців додому. що значно вдарить по позиціям афд, а також допоможе німеччині отримати геополітичний вплив там. а це - розбудова газо-нафтогону "затока"-єс, одну з рожевих мрій європейців, ще мабуть з часів одного автрійського недохудожника. ох, кацапи верещатимуть як недорізані свині.
показати весь коментар
16.05.2025 22:52 Відповісти
Сирійці зрозуміли, що сарана надрукує їм гроші на туалетному папері.
показати весь коментар
16.05.2025 22:21 Відповісти
Нет. Кто женщину ужинает, тот её и танцует.
Тож самое с деньгами. Если вы заказываете у рашки деньги, таки он им может печатать дальше в любых тиражах и вы с эти ничего не сможете сделать...
показати весь коментар
16.05.2025 22:35 Відповісти
Нова влада Сирії планує друкувати власну валюту нового дизайну в ОАЕ і Німеччині, вона вже й папірус заготовила.
показати весь коментар
16.05.2025 22:28 Відповісти
Заннадто "тоненько" зрозуміють лише знавці історії)
показати весь коментар
16.05.2025 23:15 Відповісти
Решта - жертви ЄДІ?
показати весь коментар
16.05.2025 23:24 Відповісти
отріцательная гегемонія параши
старік пересідент ліліпутін знов переграв всіх своїх дублерів
показати весь коментар
16.05.2025 22:53 Відповісти
на купюрах буде трампон та хвуйло
показати весь коментар
16.05.2025 23:43 Відповісти
 
 