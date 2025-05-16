РУС
Сирия планирует печатать новую валюту в ОАЭ и Германии вместо РФ, - Reuters

Сирия планирует печатать новую валюту в ОАЭ и Германии вместо РФ

Новые власти Сирии планируют печатать собственную валюту нового дизайна в ОАЭ и Германии вместо России, что свидетельствует о скором улучшении связей с арабскими и западными странами.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Налаживание отношений Дамаска со странами Персидского залива и Запада, что стало возможным благодаря ослаблению санкций США.

Новая власть начала искать возможности печати валюты в Германии и Эмиратах в начале этого года.

Отмечается, что на новой валюте сирийского фунта фиолетового цвета изымут изображение бывшего сирийского диктатора Башара Асада.

Один из ключевых спонсоров Асада, Россия, печатала сирийскую валюту в течение последнего десятилетия после того, как ЕС ввел санкции, которые привели к расторжению контракта с европейскими поставщиками банкнот.

Как пишет издание, сирийские власти ведут предварительные переговоры о сделке с компанией Oumolat из ОАЭ, которую глава центрального банка Сирии и министр финансов посетили в начале мая.

В Германии интерес к этому вопросу проявили компании Bundesdruckerei и Giesecke+Devrient, однако окончательный выбор типографии еще не сделан.

Нехватка собственных банкнот является одной из проблем, затрудняющих восстановление сирийской экономики после 13 лет гражданской войны.

+5
Ось у мене один знайомий, три класи освіти, так десятку намалює, що не відрізниш від справжньої.
16.05.2025 22:09
+5
Нова Сирія буде любити Німеччину, яка дала притулок біженцям у важку хвилину.
А їх там багато - я це побачив у Мюнхені, коли випадково потрапив на площу, де зібралося море сирійців після повалення Асада. Трохи посвяткував з ними - шкода, що не мав при собі українського прапора.
16.05.2025 22:13
+2
"Джентльмены на даче" 1971
Именно "на даче", а не "удачи"
16.05.2025 22:31
16.05.2025 22:07
16.05.2025 22:09
шо ж, якшо німеччина втримаєтсья від афд, то її чекають дуже непогані перспективи на близькому сході. країни затоки вже готові вкладати мільярди у відбудову Сирії, а це означає можливість повернути більшість сирійських біженців додому. що значно вдарить по позиціям афд, а також допоможе німеччині отримати геополітичний вплив там. а це - розбудова газо-нафтогону "затока"-єс, одну з рожевих мрій європейців, ще мабуть з часів одного автрійського недохудожника. ох, кацапи верещатимуть як недорізані свині.
16.05.2025 22:52
Сирійці зрозуміли, що сарана надрукує їм гроші на туалетному папері.
16.05.2025 22:21
Нет. Кто женщину ужинает, тот её и танцует.
Тож самое с деньгами. Если вы заказываете у рашки деньги, таки он им может печатать дальше в любых тиражах и вы с эти ничего не сможете сделать...
16.05.2025 22:35
Нова влада Сирії планує друкувати власну валюту нового дизайну в ОАЕ і Німеччині, вона вже й папірус заготовила.
16.05.2025 22:28
Заннадто "тоненько" зрозуміють лише знавці історії)
16.05.2025 23:15
Решта - жертви ЄДІ?
16.05.2025 23:24
отріцательная гегемонія параши
старік пересідент ліліпутін знов переграв всіх своїх дублерів
16.05.2025 22:53
на купюрах буде трампон та хвуйло
16.05.2025 23:43
 
 