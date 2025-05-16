Сирия планирует печатать новую валюту в ОАЭ и Германии вместо РФ, - Reuters

Новые власти Сирии планируют печатать собственную валюту нового дизайна в ОАЭ и Германии вместо России, что свидетельствует о скором улучшении связей с арабскими и западными странами.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Налаживание отношений Дамаска со странами Персидского залива и Запада, что стало возможным благодаря ослаблению санкций США.

Новая власть начала искать возможности печати валюты в Германии и Эмиратах в начале этого года.

Отмечается, что на новой валюте сирийского фунта фиолетового цвета изымут изображение бывшего сирийского диктатора Башара Асада.

Один из ключевых спонсоров Асада, Россия, печатала сирийскую валюту в течение последнего десятилетия после того, как ЕС ввел санкции, которые привели к расторжению контракта с европейскими поставщиками банкнот.

Как пишет издание, сирийские власти ведут предварительные переговоры о сделке с компанией Oumolat из ОАЭ, которую глава центрального банка Сирии и министр финансов посетили в начале мая.

В Германии интерес к этому вопросу проявили компании Bundesdruckerei и Giesecke+Devrient, однако окончательный выбор типографии еще не сделан.

Нехватка собственных банкнот является одной из проблем, затрудняющих восстановление сирийской экономики после 13 лет гражданской войны.

