Враг накапливает личный состав вблизи госграницы с Харьковской областью, - начальник штаба 13-й бригады "Хартия" Помагайбус

Сейчас войска РФ накапливают личный состав вблизи госграницы с Харьковщиной. Вероятно, они готовятся к активизации штурмовых действий.

Об этом в эфире Суспільного рассказал начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хоть какие-то штурмовые действия. В целом, у них ничего не получается. Нужно иметь наблюдение на всех опасных направлениях подхода к нашему переднему краю. Накопление личного состава есть ближе к государственной границе, то есть есть попытки затягивания личного состава, явная подготовка к активным штурмовым действиям противника. Наши Силы обороны готовы к отражению атак", - сказал Помагайбус.

У россиян обычно комбинированный принцип применения: и артиллерия, и беспилотные системы - для поражения и разведки, тяжелая техника. Одновременно заведение пехоты: то есть на одном направлении отвлекают внимание, на другом - идет продвижение.

Также военный отметил, что дальность полета дронов на оптоволокне у россиян может доходить до 15-30 километров.

"Основное наращивание с их стороны - это дроны на оптоволокне. Это очень болезненный вопрос. Мы делаем контрдействия. Основное преимущество этих дронов - мы не можем их обнаружить РЭБами и подавить. Но механизмы противодействия таким дронам все же есть", - говорит Помагайбус.