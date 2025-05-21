РУС
Новости Бои на Харьковском направлении
Враг накапливает личный состав вблизи госграницы с Харьковской областью, - начальник штаба 13-й бригады "Хартия" Помагайбус

оккупанты скапливаются возле Харьковщины

Сейчас войска РФ накапливают личный состав вблизи госграницы с Харьковщиной. Вероятно, они готовятся к активизации штурмовых действий.

Об этом в эфире Суспільного рассказал начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хоть какие-то штурмовые действия. В целом, у них ничего не получается. Нужно иметь наблюдение на всех опасных направлениях подхода к нашему переднему краю. Накопление личного состава есть ближе к государственной границе, то есть есть попытки затягивания личного состава, явная подготовка к активным штурмовым действиям противника. Наши Силы обороны готовы к отражению атак", - сказал Помагайбус.

У россиян обычно комбинированный принцип применения: и артиллерия, и беспилотные системы - для поражения и разведки, тяжелая техника. Одновременно заведение пехоты: то есть на одном направлении отвлекают внимание, на другом - идет продвижение.

Читайте также: Оккупанты наращивают активность на Харьковщине, - 3 ОШБр

Также военный отметил, что дальность полета дронов на оптоволокне у россиян может доходить до 15-30 километров.

"Основное наращивание с их стороны - это дроны на оптоволокне. Это очень болезненный вопрос. Мы делаем контрдействия. Основное преимущество этих дронов - мы не можем их обнаружить РЭБами и подавить. Но механизмы противодействия таким дронам все же есть", - говорит Помагайбус.

Так ударити по московітам, як вони, по полігону у Шостці!!
21.05.2025 12:10 Ответить
Чим? Тауруси дали вже?
21.05.2025 14:08 Ответить
Ну, можливо зеленський, з аброхамієм та моноШоблою, під контролем помічників ригоАНАЛІВ, закидають їх шматками асфальту??
Хоть би, і у такий спосіб, використати, отих ПОТУЖНИХ качків, з фітнесзалів в ОПУ у підвалах?!!?
21.05.2025 14:18 Ответить
Нехай накопичуються ці голожопі мокші, їх всіх знизать!
21.05.2025 12:13 Ответить
Там ще вепсів нємєряна...
21.05.2025 12:27 Ответить
Навіщо це розповідати, тихо нанесіть удар, а потім можна і розповісти
21.05.2025 12:54 Ответить
Яка війна, який наступ, ви що??? Рішучий План Потужної Перемоги Зеленского це не передбачає.
21.05.2025 13:03 Ответить
 
 