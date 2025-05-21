Ворог накопичує особовий склад поблизу держкордону з Харківщиною, - начальник штабу 13 бригади "Хартія" Помагайбус

Наразі війська РФ накопичують особовий склад поблизу держкордону з Харківщиною. Ймовірно, вони готуються до активізації штурмових дій.

Про це в ефірі Суспільного розповів начальник штабу 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення і провести хоч якісь штурмові дії. В цілому, у них нічого не виходить. Потрібно мати спостереження на усіх найнебезпечніших напрямках підходу до нашого переднього краю. Накопичення особового складу є ближче до державного кордону, тобто є спроби затягування особового складу, явна підготовка до активних штурмових дій противника. Наші Сили оборони готові до відбиття атак", - сказав Помагайбус.

У росіян зазвичай комбінований принцип застосування: і артилерія, і безпілотні системи - для ураження і розвідки, важка техніка. Водночас заведення піхоти: тобто на одному напрямку відвертають увагу, на іншому - йде просування.

Читайте також: Окупанти нарощують активність на Харківщині, - 3 ОШБр

Також військовий зауважив, що дальність польоту дронів на оптоволокні у росіян може доходити до 15-30 кілометрів.

"Основне нарощування з їхньої сторони - це дрони на оптоволокні. Це дуже болюче питання. Ми робимо контрдії. Основна перевага цих дронів - ми не можемо їх виявити РЕБами і подавити. Але механізми протидії таким дронам все ж є", - говорить Помагайбус.