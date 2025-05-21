В России повредили польский мемориал жертвам Катыни

МИД Польши заявил о повреждении военного мемориала жертвам Катыни в с. Медном (Тверская область РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По информации МИД Польши, из памятника на кладбище был вырезан барельеф ордена "Виртути Милитари" и крест Сентябрьской кампании 1939 года.

"Следует подчеркнуть, что это не было сделано вандалами. Это решение путинской прокуратуры Тверской области. По ее мнению, эти символы не соответствуют федеральному закону "О праздновании Победы советского народа в великой отечественной войне 1941-1945 годов". Как утверждает эта прокуратура, война началась в 1941 году", - отметили в польском министерстве.

В МИД Польши напомнили, что на кладбище в Медном похоронены жертвы Катынского расстрела 1940 года: 6,3 тыс. польских офицеров, сотрудников государственной полиции и чиновников из лагеря Осташкова, которые были расстреляны НКВД выстрелами в затылок. Как отмечается, годами власти Советского Союза пытались скрыть это преступление и исказить правду.

"Мы воспринимаем эту возмутительную провокацию не только как попытку вмешательства в президентские выборы в Польше, но и как типичную российскую попытку изменения истории, которая имеет целью исказить исторический факт, что 17 сентября 1939 года сталинская Россия вместе с Гитлером напала на Польшу",- заявили в МИД РП.