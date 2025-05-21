РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9127 посетителей онлайн
Новости
2 316 15

В России повредили польский мемориал жертвам Катыни

Мемориал жертвам Катыни в Медном

МИД Польши заявил о повреждении военного мемориала жертвам Катыни в с. Медном (Тверская область РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По информации МИД Польши, из памятника на кладбище был вырезан барельеф ордена "Виртути Милитари" и крест Сентябрьской кампании 1939 года.

"Следует подчеркнуть, что это не было сделано вандалами. Это решение путинской прокуратуры Тверской области. По ее мнению, эти символы не соответствуют федеральному закону "О праздновании Победы советского народа в великой отечественной войне 1941-1945 годов". Как утверждает эта прокуратура, война началась в 1941 году", - отметили в польском министерстве.

В МИД Польши напомнили, что на кладбище в Медном похоронены жертвы Катынского расстрела 1940 года: 6,3 тыс. польских офицеров, сотрудников государственной полиции и чиновников из лагеря Осташкова, которые были расстреляны НКВД выстрелами в затылок. Как отмечается, годами власти Советского Союза пытались скрыть это преступление и исказить правду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша возмутилась искажением в РФ фактов о Катыни и попыткой утвердить "сталинскую версию" убийства

"Мы воспринимаем эту возмутительную провокацию не только как попытку вмешательства в президентские выборы в Польше, но и как типичную российскую попытку изменения истории, которая имеет целью исказить исторический факт, что 17 сентября 1939 года сталинская Россия вместе с Гитлером напала на Польшу",- заявили в МИД РП.

Автор: 

Катынь (23) Польша (8628) россия (96970)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Що з їбальниками польських шанувальників *****.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:14 Ответить
+11
Панове поляки!!! Вперед!!! Рольники - в передових лавах! Правда, це не так важливо, як Волинь... Або вбивство президента Польски...
показать весь комментарий
21.05.2025 22:15 Ответить
+11
Давай, Навроцький, цілуй кацапам жопу далі
показать весь комментарий
21.05.2025 22:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Москалі - гниди
показать весь комментарий
21.05.2025 22:13 Ответить
Що з їбальниками польських шанувальників *****.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:14 Ответить
Панове поляки!!! Вперед!!! Рольники - в передових лавах! Правда, це не так важливо, як Волинь... Або вбивство президента Польски...
показать весь комментарий
21.05.2025 22:15 Ответить
И никто не мешает блокировать рашисткие фуры белорусском кордоне..
показать весь комментарий
22.05.2025 06:47 Ответить
Давай, Навроцький, цілуй кацапам жопу далі
показать весь комментарий
21.05.2025 22:17 Ответить
Саме цікаво, що радянського народу давно немає. А ці придурки за нього вирішують
показать весь комментарий
21.05.2025 22:19 Ответить
Державне плюндрування рашистами військового польського пам'ятника.

напередодні виборів в Польщі
совпадєніє ?

один із кандидатів в президенти - голова Нац. ін-ту пам'яті -
бажаний кацапами українофоб.

.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:20 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2025 22:34 Ответить
Продовжуйте і далі блокувати український кордон - не відволікайтеся !
показать весь комментарий
21.05.2025 22:34 Ответить
Треба хутчише давити московську агентуру ! Бо так і будете вити про волинську трагедію, яка була за часів рейху і загонів нквд
показать весь комментарий
21.05.2025 23:04 Ответить
- Панове поляки , там кацапи по пошкодили ваш меморіал , плюндрують пам'ять про жертв Катині .
- А он ваш Бандера ...
Занавєс .
показать весь комментарий
21.05.2025 23:05 Ответить
Кацапам рік на могилі не сподобався... 1939.
Pomnik zamordowanych polskich jeńców w Miednoje zdewastowany. Będzie nota MSZ
показать весь комментарий
21.05.2025 23:10 Ответить
Шо там, будуть блокувати кордон з Україною?
показать весь комментарий
21.05.2025 23:18 Ответить
і що там мовчать усілякі навроцькі і конфедерації? не чують, не бачать? трохи засцяли?
показать весь комментарий
22.05.2025 08:52 Ответить
І що там поляки, обісралися і мовчать?
показать весь комментарий
22.05.2025 14:44 Ответить
 
 