У Росії пошкодили польський меморіал жертвам Катині

меморіал жертвам Катині в Мєдному

МЗС Польщі заявило про пошкодження військового меморіалу жертвам Катині у с. Мєдном (Тверська область РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За інформацією МЗС Польщі, з пам’ятника на кладовищі було вирізано барельєф ордена "Віртуті Мілітарі" та хрест Вересневої кампанії 1939 року.

"Слід наголосити, що це не було зроблено вандалами. Це рішення путінської прокуратури Тверської області. На її думку, ці символи не відповідають федеральному закону "Про відзначення Перемоги радянського народу у великій вітчизняній війні 1941-1945 років". Як твердить ця прокуратура, війна розпочалася у 1941 році", - наголосили у польському міністерстві.

У МЗС Польщі нагадали, що на кладовищі в Мєдном поховані жертви Катинського розстрілу 1940 року: 6,3 тис. польських офіцерів, співробітників державної поліції та чиновників з табору Осташкова, які були розстріляні НКВС пострілами у потилицю. Як наголошується, роками влада Радянського Союзу намагалася приховати цей злочин і спотворити правду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща обурилася спотворенням у РФ фактів про Катинь і спробою затвердити "сталінську версію" вбивства

"Ми сприймаємо цю обурливу провокацію не лише як спробу втручання у президентські вибори в Польщі, але і як типову російську спробу зміни історії, яка має на меті спотворити історичний факт, що 17 вересня 1939 року сталінська Росія разом з Гітлером напала на Польщу",- заявили в МЗС РП..

+18
Що з їбальниками польських шанувальників *****.
21.05.2025 22:14 Відповісти
+11
Панове поляки!!! Вперед!!! Рольники - в передових лавах! Правда, це не так важливо, як Волинь... Або вбивство президента Польски...
21.05.2025 22:15 Відповісти
+11
Давай, Навроцький, цілуй кацапам жопу далі
21.05.2025 22:17 Відповісти
Москалі - гниди
21.05.2025 22:13 Відповісти
Що з їбальниками польських шанувальників *****.
21.05.2025 22:14 Відповісти
Панове поляки!!! Вперед!!! Рольники - в передових лавах! Правда, це не так важливо, як Волинь... Або вбивство президента Польски...
21.05.2025 22:15 Відповісти
И никто не мешает блокировать рашисткие фуры белорусском кордоне..
22.05.2025 06:47 Відповісти
Давай, Навроцький, цілуй кацапам жопу далі
21.05.2025 22:17 Відповісти
Саме цікаво, що радянського народу давно немає. А ці придурки за нього вирішують
21.05.2025 22:19 Відповісти
Державне плюндрування рашистами військового польського пам'ятника.

напередодні виборів в Польщі
совпадєніє ?

один із кандидатів в президенти - голова Нац. ін-ту пам'яті -
бажаний кацапами українофоб.

.
21.05.2025 22:20 Відповісти
21.05.2025 22:34 Відповісти
Продовжуйте і далі блокувати український кордон - не відволікайтеся !
21.05.2025 22:34 Відповісти
Треба хутчише давити московську агентуру ! Бо так і будете вити про волинську трагедію, яка була за часів рейху і загонів нквд
21.05.2025 23:04 Відповісти
- Панове поляки , там кацапи по пошкодили ваш меморіал , плюндрують пам'ять про жертв Катині .
- А он ваш Бандера ...
Занавєс .
21.05.2025 23:05 Відповісти
Кацапам рік на могилі не сподобався... 1939.
Pomnik zamordowanych polskich jeńców w Miednoje zdewastowany. Będzie nota MSZ
21.05.2025 23:10 Відповісти
Шо там, будуть блокувати кордон з Україною?
21.05.2025 23:18 Відповісти
і що там мовчать усілякі навроцькі і конфедерації? не чують, не бачать? трохи засцяли?
22.05.2025 08:52 Відповісти
І що там поляки, обісралися і мовчать?
22.05.2025 14:44 Відповісти
 
 