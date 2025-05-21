У Росії пошкодили польський меморіал жертвам Катині

МЗС Польщі заявило про пошкодження військового меморіалу жертвам Катині у с. Мєдном (Тверська область РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За інформацією МЗС Польщі, з пам’ятника на кладовищі було вирізано барельєф ордена "Віртуті Мілітарі" та хрест Вересневої кампанії 1939 року.

"Слід наголосити, що це не було зроблено вандалами. Це рішення путінської прокуратури Тверської області. На її думку, ці символи не відповідають федеральному закону "Про відзначення Перемоги радянського народу у великій вітчизняній війні 1941-1945 років". Як твердить ця прокуратура, війна розпочалася у 1941 році", - наголосили у польському міністерстві.

У МЗС Польщі нагадали, що на кладовищі в Мєдном поховані жертви Катинського розстрілу 1940 року: 6,3 тис. польських офіцерів, співробітників державної поліції та чиновників з табору Осташкова, які були розстріляні НКВС пострілами у потилицю. Як наголошується, роками влада Радянського Союзу намагалася приховати цей злочин і спотворити правду.

"Ми сприймаємо цю обурливу провокацію не лише як спробу втручання у президентські вибори в Польщі, але і як типову російську спробу зміни історії, яка має на меті спотворити історичний факт, що 17 вересня 1939 року сталінська Росія разом з Гітлером напала на Польщу",- заявили в МЗС РП..