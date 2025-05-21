РУС
Оккупанты атаковали дроном жилой дом в Приморском на Запорожье: ранен мужчина

В среду, 21 мая, российские захватчики атаковали дроном жилой дом в Приморском Запорожской области. Есть пострадавший.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие атаки российского дрона 50-летний мужчина получил ранения. Он получает всю необходимую помощь врачей.

