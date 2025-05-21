Оккупанты атаковали дроном жилой дом в Приморском на Запорожье: ранен мужчина
В среду, 21 мая, российские захватчики атаковали дроном жилой дом в Приморском Запорожской области. Есть пострадавший.
Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Вследствие атаки российского дрона 50-летний мужчина получил ранения. Он получает всю необходимую помощь врачей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль