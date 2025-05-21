Окупанти атакували дроном житловий будинок у Приморському на Запоріжжі: поранено чоловіка
У середу, 21 травня, російські загарбники атакували дроном житловий будинок у Приморському Запорізької області. Є постраждалий.
Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок атаки російського дрона 50-річний чоловік дістав поранення. Він отримує усю необхідну допомогу лікарів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль