Окупанти атакували дроном житловий будинок у Приморському на Запоріжжі: поранено чоловіка

У середу, 21 травня, російські загарбники атакували дроном житловий будинок у Приморському Запорізької області. Є постраждалий.

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки російського дрона 50-річний чоловік дістав поранення. Він отримує усю необхідну допомогу лікарів.

Запорізька область (3988) атака (463) Василівський район (103) Приморське (20)
