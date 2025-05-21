УКР
Росіяни атакували автівку Укрпошти на Запоріжжі: поранені водій і пасажирка

вагончик Укрпошти

21 травня російські війська обстріляли прифронтове селище Приморське Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під удар потрапила службова автівка Укрпошти.

За його Федорова, окупанти атакували з FPV-дрона. Внаслідок удару поранення дістали водій і пасажирка поштового авто. Потерпілим надається вся необхідна медична допомога.

Автівка перевозила НАТівських генералів!
показати весь коментар
21.05.2025 14:04 Відповісти
 
 