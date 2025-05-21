Росіяни атакували автівку Укрпошти на Запоріжжі: поранені водій і пасажирка
21 травня російські війська обстріляли прифронтове селище Приморське Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під удар потрапила службова автівка Укрпошти.
За його Федорова, окупанти атакували з FPV-дрона. Внаслідок удару поранення дістали водій і пасажирка поштового авто. Потерпілим надається вся необхідна медична допомога.
