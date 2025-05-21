Росіяни обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона: поранено 86-річного чоловіка

Удень 21 травня російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона з артилерії.

Про це повідомила Херсонська ОВА у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Під обстріл потрапив 86-річний місцевий житель. За даними обласної влади, чоловік перебував у приміщенні під час удару. Внаслідок обстрілу він отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Постраждалому надали медичну допомогу на місці бригада "швидкої".

