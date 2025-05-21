Росіяни обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона: поранено 86-річного чоловіка
Удень 21 травня російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона з артилерії.
Про це повідомила Херсонська ОВА у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Під обстріл потрапив 86-річний місцевий житель. За даними обласної влади, чоловік перебував у приміщенні під час удару. Внаслідок обстрілу він отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Постраждалому надали медичну допомогу на місці бригада "швидкої".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль