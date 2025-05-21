РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10917 посетителей онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
312 0

Россияне обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона: ранен 86-летний мужчина

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

Днем 21 мая российские войска обстреляли Днепровский район Херсона из артиллерии.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

Под обстрел попал 86-летний местный житель. По данным областных властей, мужчина находился в помещении во время удара. В результате обстрела он получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте бригада "скорой".

Также читайте: Дрон РФ ударил по Херсону: пострадал 64-летний мужчина

Автор: 

обстрел (29164) Херсон (3029) Херсонская область (5137) Херсонский район (526)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 