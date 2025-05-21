Россияне обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона: ранен 86-летний мужчина
Днем 21 мая российские войска обстреляли Днепровский район Херсона из артиллерии.
Об этом сообщила Херсонская ОВА в Телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
Под обстрел попал 86-летний местный житель. По данным областных властей, мужчина находился в помещении во время удара. В результате обстрела он получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте бригада "скорой".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль