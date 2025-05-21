Дрон РФ ударил по Херсону: пострадал 64-летний мужчина
В Херсоне утром 21 мая в результате российской дроновой атаки ранения получил 64-летний местный житель.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, около 9:00 утра мужчина обратился к медикам. У него диагностирована взрывная травма, контузия и ранение головы.
Пострадавший находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как легкое.
а не покаране зло буде постійно повертатись.
А це вже залежить від ціни на нафту, і загальної ситуації.
Шкода , що Трамп підіграє путлєру , а не потерпілим украінцям !!