Дрон РФ ударил по Херсону: пострадал 64-летний мужчина

В Херсоне утром 21 мая в результате российской дроновой атаки ранения получил 64-летний местный житель.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 9:00 утра мужчина обратился к медикам. У него диагностирована взрывная травма, контузия и ранение головы.

Пострадавший находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как легкое.

