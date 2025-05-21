РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12474 посетителя онлайн
Новости Атаки дронов в Херсоне
269 2

Дрон РФ ударил по Херсону: пострадал 64-летний мужчина

рф,дрон

В Херсоне утром 21 мая в результате российской дроновой атаки ранения получил 64-летний местный житель.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 9:00 утра мужчина обратился к медикам. У него диагностирована взрывная травма, контузия и ранение головы.

Пострадавший находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как легкое.

Смотрите: Утром враг атаковал пассажирский автобус в Херсоне, количество пострадавших выросло до 5 (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29164) Херсон (3023) Херсонская область (5137) Херсонский район (526)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ударів у відповідь як завжди не буде. Гинути в цій війні повинні тільки наши люди,
а не покаране зло буде постійно повертатись.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:16 Ответить
Війна триватиме, і буде тривати поки Путін не здохне або не виснажиться.
А це вже залежить від ціни на нафту, і загальної ситуації.
Шкода , що Трамп підіграє путлєру , а не потерпілим украінцям !!
показать весь комментарий
21.05.2025 12:24 Ответить
 
 