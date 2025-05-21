Дрон РФ вдарив по Херсону: постраждав 64-річний чоловік
У Херсоні вранці 21 травня внаслідок російської дронової атаки поранення отримав 64-річний місцевий житель.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, близько 9:00 ранку чоловік звернувся до медиків. У нього діагностовано вибухову травму, контузію та поранення голови.
Потерпілий перебуває під наглядом лікарів, його стан оцінюється як легкий.
а не покаране зло буде постійно повертатись.
А це вже залежить від ціни на нафту, і загальної ситуації.
Шкода , що Трамп підіграє путлєру , а не потерпілим украінцям !!