Новини Атаки дронів у Херсоні
269 2

Дрон РФ вдарив по Херсону: постраждав 64-річний чоловік

рф,дрон

У Херсоні вранці 21 травня внаслідок російської дронової атаки поранення отримав 64-річний місцевий житель.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 9:00 ранку чоловік звернувся до медиків. У нього діагностовано вибухову травму, контузію та поранення голови.

Потерпілий перебуває під наглядом лікарів, його стан оцінюється як легкий.

обстріл (30490) Херсон (3574) Херсонська область (6135) Херсонський район (535)
Ударів у відповідь як завжди не буде. Гинути в цій війні повинні тільки наши люди,
а не покаране зло буде постійно повертатись.
21.05.2025 12:16 Відповісти
Війна триватиме, і буде тривати поки Путін не здохне або не виснажиться.
А це вже залежить від ціни на нафту, і загальної ситуації.
Шкода , що Трамп підіграє путлєру , а не потерпілим украінцям !!
21.05.2025 12:24 Відповісти
 
 