Дрон РФ вдарив по Херсону: постраждав 64-річний чоловік

У Херсоні вранці 21 травня внаслідок російської дронової атаки поранення отримав 64-річний місцевий житель.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 9:00 ранку чоловік звернувся до медиків. У нього діагностовано вибухову травму, контузію та поранення голови.

Потерпілий перебуває під наглядом лікарів, його стан оцінюється як легкий.

