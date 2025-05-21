Доба на Донеччині: РФ 21 раз била по області, поранено 1 особу. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських обстрілів 20 травня 2025 року поранено 1 особу.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді поранено 1 людину, пошкоджено 5 будинків.

Також читайте: На відтинку Новопіль-Зелене Поле-Новосілка погіршується бойова обстановка, - DeepState

Краматорський район

У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 7 будинків. У Святогірську пошкоджено 1 будинок і кілька об’єктів на території бази відпочинку. В Іллінівці пошкоджено об’єкт інфраструктури. У Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 3 адмінбудівлі, 2 багатоповерхівки, 4 гаражі, автівку, лінію електропередач і газогін.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Протягом 20 травня 2025 року російські окупанти 21 раз обстріляли Донеччині. Евакуйовано 338 осіб, зокрема 82 дитини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ намагалися перетнути кордон у напрямку Строївки на Харківщині. Групу штурмовиків знищено, інфільтрації не допущено, - ОСУВ "Хортиця"









