Сутки на Донетчине: РФ 21 раз обстреляла область, ранен 1 человек. ФОТОрепортаж
В результате российских обстрелов 20 мая 2025 года ранен 1 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Мирнограде ранен 1 человек, повреждены 5 домов.
Краматорский район
В Заречном Лиманской громады повреждены 7 домов. В Святогорске поврежден 1 дом и несколько объектов на территории базы отдыха. В Ильиновке поврежден объект инфраструктуры. В Константиновке ранен 1 человек, повреждены 3 админздания, 2 многоэтажки, 4 гаража, автомобиль, линия электропередач и газопровод.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 6 домов.
В течение 20 мая 2025 года российские оккупанты 21 раз обстреляли Донецкую область. Эвакуированы 338 человек, в том числе 82 ребенка.
