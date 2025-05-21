РУС
Сутки на Донетчине: РФ 21 раз обстреляла область, ранен 1 человек. ФОТОрепортаж

В результате российских обстрелов 20 мая 2025 года ранен 1 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирнограде ранен 1 человек, повреждены 5 домов.

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады повреждены 7 домов. В Святогорске поврежден 1 дом и несколько объектов на территории базы отдыха. В Ильиновке поврежден объект инфраструктуры. В Константиновке ранен 1 человек, повреждены 3 админздания, 2 многоэтажки, 4 гаража, автомобиль, линия электропередач и газопровод.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 6 домов.

В течение 20 мая 2025 года российские оккупанты 21 раз обстреляли Донецкую область. Эвакуированы 338 человек, в том числе 82 ребенка.

Обстрелы Донецкой области 20 мая 2025 года. Что известно о последствиях
