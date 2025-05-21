УКР
Окупанти вдарили авіабомбою по багатоквартирному будинку в Куп’янську-Вузловому: постраждали дві жінки. ФОТОрепортаж

Унаслідок влучання авіабомби у багатоквартирний житловий будинок у селищі Куп'янськ-Вузловий на Харківщині є поранені та руйнування.

Про це повідомили в Нацполіції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, повідомлення про обстріл селища Куп’янськ-Вузловий надійшло до поліції 21 травня. За адресою негайно виїхали працівники Куп’янського районного відділу поліції.

Повідомляється, що внаслідок удару пошкоджено під’їзд триповерхового будинку, руйнувань зазнали також сусідні багатоквартирні будинки та приватний сектор. Постраждали дві жінки 70 та 66 років.

Удар РФ по Куп'янську-Вузловому

"Наразі правоохоронці встановлюють всіх постраждалих громадян, а також документують наслідки авіаційного удару. За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

обстріл (30490) Харківська область (1517) Куп’янський район (363) Куп’янськ-Вузловий (13)
Вот твари! Сравняют с землей Купянск, двинутся дальше.
21.05.2025 14:01 Відповісти
 
 