Оккупанты ударили авиабомбой по многоквартирному дому в Купянске-Узловом: пострадали две женщины. ФОТОрепортаж

В результате попадания авиабомбы в многоквартирный жилой дом в поселке Купянск-Узловой на Харьковщине есть раненые и разрушения.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сообщение об обстреле поселка Купянск-Узловой поступило в полицию 21 мая. По адресу немедленно выехали сотрудники Купянского районного отдела полиции.

Сообщается, что в результате удара поврежден подъезд трехэтажного дома, разрушениям подверглись также соседние многоквартирные дома и частный сектор. Пострадали две женщины 70 и 66 лет.

Удар РФ по Куп'янську-Вузловому

"Сейчас правоохранители устанавливают всех пострадавших граждан, а также документируют последствия авиационного удара. По факту военного преступления открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Удар РФ по Куп'янську-Вузловому
Удар РФ по Куп'янську-Вузловому
Удар РФ по Куп'янську-Вузловому
Удар РФ по Куп'янську-Вузловому

обстрел (29164) Харьковская область (1498) Купянский район (365) Куп’янськ-Вузловий (13)
Вот твари! Сравняют с землей Купянск, двинутся дальше.
показать весь комментарий
21.05.2025 14:01 Ответить
 
 