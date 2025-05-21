Оккупанты ударили авиабомбой по многоквартирному дому в Купянске-Узловом: пострадали две женщины. ФОТОрепортаж
В результате попадания авиабомбы в многоквартирный жилой дом в поселке Купянск-Узловой на Харьковщине есть раненые и разрушения.
Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сообщение об обстреле поселка Купянск-Узловой поступило в полицию 21 мая. По адресу немедленно выехали сотрудники Купянского районного отдела полиции.
Сообщается, что в результате удара поврежден подъезд трехэтажного дома, разрушениям подверглись также соседние многоквартирные дома и частный сектор. Пострадали две женщины 70 и 66 лет.
"Сейчас правоохранители устанавливают всех пострадавших граждан, а также документируют последствия авиационного удара. По факту военного преступления открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.
