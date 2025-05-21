РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10917 посетителей онлайн
Новости Атака на Запорожье
482 1

Россияне атаковали автомобиль Укрпочты в Запорожье: ранены водитель и пассажирка

вагончик Укрпочты

21 мая российские войска обстреляли прифронтовой поселок Приморское Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что под удар попала служебная машина Укрпочты.

По его Федорова, оккупанты атаковали с FPV-дрона. В результате удара ранения получили водитель и пассажирка почтового авто. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона: ранен 86-летний мужчина

Автор: 

обстрел (29164) Укрпочта (316) Запорожская область (3454) Васильевский район (103) Приморское (20)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Автівка перевозила НАТівських генералів!
показать весь комментарий
21.05.2025 14:04 Ответить
 
 