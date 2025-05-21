Россияне атаковали автомобиль Укрпочты в Запорожье: ранены водитель и пассажирка
21 мая российские войска обстреляли прифронтовой поселок Приморское Запорожской области.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что под удар попала служебная машина Укрпочты.
По его Федорова, оккупанты атаковали с FPV-дрона. В результате удара ранения получили водитель и пассажирка почтового авто. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
