Новости Обстрелы Запорожской области
Оккупанты утром обстреливают прифронтовые громады Запорожской области

Обстрелы Запорожской области

Россияне с рассвета обстреливают прифронтовые громады Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Бьют по жилым кварталам. Последствия выясняем", - говорится в сообщении.

Всего в течение суток оккупанты нанесли 495 ударов по 13 прифронтовых населенных пунктах Запорожской области:

  • враг совершил 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Новоандреевке, Красному и Новодаровке.
  • 303 БпЛА различной модификации, в основном fpv-дроны, атаковали Марьевку, Магдалиновку, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.
  • 5 обстрелов из РСЗО накрыли Степногорск, Гуляйполе, Новодаровку и Новоданиловку.
  • 181 артудар нанесен по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 15 сообщений о повреждении квартир, частных домов и помещений фермерского хозяйства", - отметил Федоров.

обстрел (29176) Запорожская область (3454)
