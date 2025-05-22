Оккупанты утром обстреливают прифронтовые громады Запорожской области

Россияне с рассвета обстреливают прифронтовые громады Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Бьют по жилым кварталам. Последствия выясняем", - говорится в сообщении.

Всего в течение суток оккупанты нанесли 495 ударов по 13 прифронтовых населенных пунктах Запорожской области:

враг совершил 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Новоандреевке, Красному и Новодаровке.

303 БпЛА различной модификации, в основном fpv-дроны, атаковали Марьевку, Магдалиновку, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Степногорск, Гуляйполе, Новодаровку и Новоданиловку.

181 артудар нанесен по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 15 сообщений о повреждении квартир, частных домов и помещений фермерского хозяйства", - отметил Федоров.

