Оккупанты утром обстреливают прифронтовые громады Запорожской области
Россияне с рассвета обстреливают прифронтовые громады Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
"Бьют по жилым кварталам. Последствия выясняем", - говорится в сообщении.
Всего в течение суток оккупанты нанесли 495 ударов по 13 прифронтовых населенных пунктах Запорожской области:
- враг совершил 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Новоандреевке, Красному и Новодаровке.
- 303 БпЛА различной модификации, в основном fpv-дроны, атаковали Марьевку, Магдалиновку, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.
- 5 обстрелов из РСЗО накрыли Степногорск, Гуляйполе, Новодаровку и Новоданиловку.
- 181 артудар нанесен по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
"Поступило 15 сообщений о повреждении квартир, частных домов и помещений фермерского хозяйства", - отметил Федоров.
