Окупанти зранку обстрілюють прифронтові громади Запорізької області

Росіяни зі світанку обстрілюють прифронтові громади Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Бʼють по житлових кварталах. Наслідки зʼясовуємо", - йдеться в повідомленні.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області:

ворог здійснив 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Червоному та Новодарівці.

303 БпЛА різної модифікації, здебільшого fpv-дрони, атакували Марʼївку, Магдалинівку, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

5 обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Гуляйполе, Новодарівку та Новоданилівку.

181 артудар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та приміщень фермерського господарства", - зазначив Федоров.

