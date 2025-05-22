РУС
Новости Войска НАТО на границах России и Беларуси
Германия наращивает численность танковой бригады в Литве из-за угроз со стороны России

Танковая бригада Германии в Литве

Германия начала формирование первой со времен Второй мировой войны постоянно дислоцированной за рубежом боевой танковой бригады. До конца 2027 года до 5 тысяч немецких военнослужащих должны быть полностью размещены в Литве. Это часть масштабного плана усиления восточного фланга НАТО из-за угрозы со стороны России.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Решение принято на фоне ожидаемого уменьшения обязательств США по безопасности в Европе и призывов к Берлину играть более активную роль в региональной обороне.

Канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус примут участие в первой церемонии построения 45 танковой бригады в центре литовской столицы Вильнюса в четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока нет никаких признаков быстрого завершения войны в Украине, - Мерц

Германия намерена завершить формирование бригады до конца 2027 года, в которой будет служить до 5000 военнослужащих. Сейчас на месте находится около 400 немецких солдат. Это будет первая постоянно развернутая боевая танковая бригада страны за рубежом со времен Второй мировой войны.

Немецкие солдаты уже начали свои первые тренировки и учения на местности, которые будут еще больше усилены в течение следующих месяцев, сообщил представитель Министерства обороны Германии.

Решение о развертывании целой бригады в Литве приняли в рамках обновления оборонной структуры НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину. Оно было принято после месяцев давления со стороны правительства Литвы, которая зажата между российским эксклавом Калининградом и союзником Кремля Беларусью.

Поскольку ожидается, что при президенте Дональде Трампе США сократят свои обязательства по безопасности в Европе, Германия пообещала играть большую роль в обороне континента. Мерц пообещал превратить немецкую армию в самую сильную в Европе.

Также читайте: Стоит увеличить присутствие военных ЕС и НАТО на границах с РФ и Беларусью, - Туск

Ожидается, что во время церемонии в Вильнюсе канцлер Мерц подтвердит обязательство Берлина защищать каждый сантиметр территории балтийских стран-членов НАТО - этот тезис ранее озвучивал его предшественник Олаф Шольц.

Впрочем, реализация планов Берлина зависит не только от политической воли, но и от темпов строительства жилья и военной инфраструктуры. Со своей стороны Литва увеличивает расходы на оборону до рекордных 5,25% ВВП, чтобы модернизировать собственную армию и создать условия для полного размещения немецкой бригады. Всего на развитие инфраструктуры для немецких войск страна планирует потратить около 1 миллиарда евро.

Расширение военного присутствия Германии в странах Балтии также открыло инвестиционные возможности для оборонного гиганта Rheinmetall. В прошлом году концерн подписал соглашение с литовским правительством о строительстве в стране завода по производству боеприпасов, который, как ожидается, будет производить десятки тысяч артиллерийских снарядов ежегодно и создаст не менее 150 новых рабочих мест.

+3
буде 12 танків?!!
22.05.2025 10:48 Ответить
+2
Потенціал Европи куди більше, ніж у США! В Европі більше населення, ВВП, промисовіці, ніж в США. У Европі куди більше можливості для створення більш потужних Збройних Сил. ОДНАКО Є ВЕЛИКЕ АЛЕ! Европа як рак, лебідь та щука, вона складается з десятків країн, у кожній свой інтереси, а ще Орбан, Фіціо і інши. Европка не едина, тому весь потенціал Европи не буде реалізована.
22.05.2025 10:54 Ответить
+1
"Бліцкриг"можна повторити.
22.05.2025 10:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
трохи заїбали своєю езоповою мовою.

Оскільки очікується, що за президента Дональда Трампа США заб'ють хєр на свої зобов'язання щодо безпеки в Європі, Німеччина пообіцяла відігравати більшу роль в обороні континенту. Джерело: https://censor.net/ua/n3553658
22.05.2025 10:53 Ответить
а ще у Європи фактично немає власних розробок про та балістичних ракет. дуже мала кількість ядерної зброї. забитий болт на власну програму винищувача 5-го покоління. дорогуща вартість виробництва. візміть той же лео 2 а8 - 30 (тридцять, карл) мільйонів за штуку.
22.05.2025 11:11 Ответить
Есть одно НО - это стоит мелкосерийная сборка. Если валить с конвеера крупными партиями то цена за штуку в разы упадет.
И еще НО - те танки которые слабо держат атаку Фпв оставить на потом, вместо них закупать тяжелые БМП/БТР , там выживаемость экипажа и общая надежность не сравнима с советской школой бтр
22.05.2025 17:35 Ответить
так це ж не одиничний приклад. он поляки замовили собі бмп борсук по 14млн за штуку. так, можна виправдовуватися, шо там в ціну закладено розширення виробництва. ну он cv90, прекрасна машина - 8,5 млн., там де все уже відпрацьовано і налагоджено роками. так це тільки бмп, а то танк.
така ж ситуація і з ************. 4К євро за 155мм снаряд від тих же норвежців - це як? ну хто потягне таку війну?
22.05.2025 18:06 Ответить
А ще до складу ЄС не входить Британія та ще ряд країн. А це значить є резерви.
22.05.2025 10:56 Ответить
росія це чудово розуміє, тому навіть сам факт наявності повноцінного оборонного союзу України та ЄС вже буде вагомим стримуючим фактором найближчі 15 років. Водночас - росія максимально буде цьому протидіяти через усіляких орбанів.
Тож ЄС має якомога швидше затягти нас у свій склад та сформулювати власну оборонну доктрину. Це найкращий варіант захисту, коли США вже не є надійним союзником. Причому, як для нас, так і для ЄС.
22.05.2025 10:58 Ответить
сказки про ЕС это блеф ниже пояса политиков. Кому нужны 30-40 миллионов эммигрантов одновремено ? А вот оборонный союз это важно для всех сторон!
Важно сейчас удержать страну и стойкость СОУ! Тогда путя выдохнется, и будущий союз будет эффективный - если полезет в страну ЕС, то тут же дают максимальную логистику боевым бригадам ВСУ, НГУ, ГУР, ССО - которые будут на высшем уровне мотивированны навалять пацакам хоть в Балтике хоть в Белороссии хоть на Слобожанщине
22.05.2025 17:31 Ответить
... до кінця 2027 ... 😱
Дійсно - навіщо кудись поспішати ?
22.05.2025 13:03 Ответить
Тобто був 1 а стане 12. 5000 бійців до кінця 2027. Чи ті західняки при своєму розумі? Точно що ні. 12 танків і 5000 бійців це на 30хв. бою проти кацапні, яка кине 120 танків і 50000 орків на мотоциклах та ішаках.
22.05.2025 13:46 Ответить
Может батальон стал бригадой?
Как ее можно увеличить в 12 раз????
22.05.2025 17:26 Ответить
 
 