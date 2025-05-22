Германия наращивает численность танковой бригады в Литве из-за угроз со стороны России

Германия начала формирование первой со времен Второй мировой войны постоянно дислоцированной за рубежом боевой танковой бригады. До конца 2027 года до 5 тысяч немецких военнослужащих должны быть полностью размещены в Литве. Это часть масштабного плана усиления восточного фланга НАТО из-за угрозы со стороны России.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Решение принято на фоне ожидаемого уменьшения обязательств США по безопасности в Европе и призывов к Берлину играть более активную роль в региональной обороне.

Канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус примут участие в первой церемонии построения 45 танковой бригады в центре литовской столицы Вильнюса в четверг.

Германия намерена завершить формирование бригады до конца 2027 года, в которой будет служить до 5000 военнослужащих. Сейчас на месте находится около 400 немецких солдат. Это будет первая постоянно развернутая боевая танковая бригада страны за рубежом со времен Второй мировой войны.

Немецкие солдаты уже начали свои первые тренировки и учения на местности, которые будут еще больше усилены в течение следующих месяцев, сообщил представитель Министерства обороны Германии.

Решение о развертывании целой бригады в Литве приняли в рамках обновления оборонной структуры НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину. Оно было принято после месяцев давления со стороны правительства Литвы, которая зажата между российским эксклавом Калининградом и союзником Кремля Беларусью.

Поскольку ожидается, что при президенте Дональде Трампе США сократят свои обязательства по безопасности в Европе, Германия пообещала играть большую роль в обороне континента. Мерц пообещал превратить немецкую армию в самую сильную в Европе.

Ожидается, что во время церемонии в Вильнюсе канцлер Мерц подтвердит обязательство Берлина защищать каждый сантиметр территории балтийских стран-членов НАТО - этот тезис ранее озвучивал его предшественник Олаф Шольц.

Впрочем, реализация планов Берлина зависит не только от политической воли, но и от темпов строительства жилья и военной инфраструктуры. Со своей стороны Литва увеличивает расходы на оборону до рекордных 5,25% ВВП, чтобы модернизировать собственную армию и создать условия для полного размещения немецкой бригады. Всего на развитие инфраструктуры для немецких войск страна планирует потратить около 1 миллиарда евро.

Расширение военного присутствия Германии в странах Балтии также открыло инвестиционные возможности для оборонного гиганта Rheinmetall. В прошлом году концерн подписал соглашение с литовским правительством о строительстве в стране завода по производству боеприпасов, который, как ожидается, будет производить десятки тысяч артиллерийских снарядов ежегодно и создаст не менее 150 новых рабочих мест.