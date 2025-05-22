Німеччина у понад 12 разів збільшить чисельність танкової бригади в Литві для стримування Росії

Німеччина розпочала формування першої з часів Другої світової війни постійно дислокованої за кордоном бойової танкової бригади. До кінця 2027 року до 5 тисяч німецьких військовослужбовців мають бути повністю розміщені в Литві. Це частина масштабного плану посилення східного флангу НАТО через загрози з боку Росії.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалене на тлі очікуваного зменшення безпекових зобов’язань США у Європі та закликів до Берліна відігравати активнішу роль у регіональній обороні.

Канцлер Фрідріх Мерц і міністр оборони Борис Пісторіус візьмуть участь у першій церемонії шикування 45 танкової бригади в центрі литовської столиці Вільнюса в четвер.

Німеччина має намір завершити формування бригади до кінця 2027 року, в якій буде служити до 5000 військовослужбовців. Наразі на місці перебуває близько 400 німецьких солдатів. Це буде перша постійно розгорнута бойова танкова бригада країни за кордоном з часів Другої світової війни.

Німецькі солдати вже розпочали свої перші тренування і навчання на місцевості, які будуть ще більше посилені протягом наступних місяців, повідомив представник Міністерства оборони Німеччини.

Рішення про розгортання цілої бригади в Литві ухвалили в рамках оновлення оборонної структури НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Воно було ухвалене після місяців тиску з боку уряду Литви, яка затиснута між російським ексклавом Калінінградом і союзником Кремля Білоруссю.

Оскільки очікується, що за президента Дональда Трампа США скоротять свої зобов'язання щодо безпеки в Європі, Німеччина пообіцяла відігравати більшу роль в обороні континенту. Мерц пообіцяв перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі.

Очікується, що під час церемонії у Вільнюсі канцлер Мерц підтвердить зобов’язання Берліну захищати кожен сантиметр території балтійських країн-членів НАТО ‒ цю тезу раніше озвучував його попередник Олаф Шольц.

Втім, реалізація планів Берліну залежить не лише від політичної волі, але й від темпів будівництва житла та військової інфраструктури. Зі свого боку Литва збільшує витрати на оборону до рекордних 5,25% ВВП, щоб модернізувати власну армію та створити умови для повного розміщення німецької бригади. Загалом на розвиток інфраструктури для німецьких військ країна планує витратити близько 1 мільярда євро.

Розширення військової присутності Німеччини в країнах Балтії також відкрило інвестиційні можливості для оборонного гіганта Rheinmetall. Минулого року концерн підписав угоду з литовським урядом про будівництво в країні заводу з виробництва боєприпасів, який, як очікується, вироблятиме десятки тисяч артилерійських снарядів щороку і створить щонайменше 150 нових робочих місць.