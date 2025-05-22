УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9149 відвідувачів онлайн
Новини Війська НАТО на кордонах Росії та Білорусі
1 096 14

Німеччина у понад 12 разів збільшить чисельність танкової бригади в Литві для стримування Росії

Танкова бригада Німеччини в Литві

Німеччина розпочала формування першої з часів Другої світової війни постійно дислокованої за кордоном бойової танкової бригади. До кінця 2027 року до 5 тисяч німецьких військовослужбовців мають бути повністю розміщені в Литві. Це частина масштабного плану посилення східного флангу НАТО через загрози з боку Росії.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалене на тлі очікуваного зменшення безпекових зобов’язань США у Європі та закликів до Берліна відігравати активнішу роль у регіональній обороні.

Канцлер Фрідріх Мерц і міністр оборони Борис Пісторіус візьмуть участь у першій церемонії шикування 45 танкової бригади в центрі литовської столиці Вільнюса в четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі немає жодних ознак швидкого завершення війни в Україні, - Мерц

Німеччина має намір завершити формування бригади до кінця 2027 року, в якій буде служити до 5000 військовослужбовців. Наразі на місці перебуває близько 400 німецьких солдатів. Це буде перша постійно розгорнута бойова танкова бригада країни за кордоном з часів Другої світової війни.

Німецькі солдати вже розпочали свої перші тренування і навчання на місцевості, які будуть ще більше посилені протягом наступних місяців, повідомив представник Міністерства оборони Німеччини.

Рішення про розгортання цілої бригади в Литві ухвалили в рамках оновлення оборонної структури НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Воно було ухвалене після місяців тиску з боку уряду Литви, яка затиснута між російським ексклавом Калінінградом і союзником Кремля Білоруссю.

Оскільки очікується, що за президента Дональда Трампа США скоротять свої зобов'язання щодо безпеки в Європі, Німеччина пообіцяла відігравати більшу роль в обороні континенту. Мерц пообіцяв перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі.

Також читайте: Варто збільшити присутність військових ЄС і НАТО на кордонах з РФ та Білоруссю, - Туск

Очікується, що під час церемонії у Вільнюсі канцлер Мерц підтвердить зобов’язання Берліну захищати кожен сантиметр території балтійських країн-членів НАТО ‒ цю тезу раніше озвучував його попередник Олаф Шольц.

Втім, реалізація планів Берліну залежить не лише від політичної волі, але й від темпів будівництва житла та військової інфраструктури. Зі свого боку Литва збільшує витрати на оборону до рекордних 5,25% ВВП, щоб модернізувати власну армію та створити умови для повного розміщення німецької бригади. Загалом на розвиток інфраструктури для німецьких військ країна планує витратити близько 1 мільярда євро.

Розширення військової присутності Німеччини в країнах Балтії також відкрило інвестиційні можливості для оборонного гіганта Rheinmetall. Минулого року концерн підписав угоду з литовським урядом про будівництво в країні заводу з виробництва боєприпасів, який, як очікується, вироблятиме десятки тисяч артилерійських снарядів щороку і створить щонайменше 150 нових робочих місць.

Автор: 

Німеччина (7680) Литва (2522) НАТО (6731)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
буде 12 танків?!!
показати весь коментар
22.05.2025 10:48 Відповісти
+2
Потенціал Европи куди більше, ніж у США! В Европі більше населення, ВВП, промисовіці, ніж в США. У Европі куди більше можливості для створення більш потужних Збройних Сил. ОДНАКО Є ВЕЛИКЕ АЛЕ! Европа як рак, лебідь та щука, вона складается з десятків країн, у кожній свой інтереси, а ще Орбан, Фіціо і інши. Европка не едина, тому весь потенціал Европи не буде реалізована.
показати весь коментар
22.05.2025 10:54 Відповісти
+1
"Бліцкриг"можна повторити.
показати весь коментар
22.05.2025 10:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
буде 12 танків?!!
показати весь коментар
22.05.2025 10:48 Відповісти
"Бліцкриг"можна повторити.
показати весь коментар
22.05.2025 10:50 Відповісти
трохи заїбали своєю езоповою мовою.

Оскільки очікується, що за президента Дональда Трампа США заб'ють хєр на свої зобов'язання щодо безпеки в Європі, Німеччина пообіцяла відігравати більшу роль в обороні континенту. Джерело: https://censor.net/ua/n3553658
показати весь коментар
22.05.2025 10:53 Відповісти
Потенціал Европи куди більше, ніж у США! В Европі більше населення, ВВП, промисовіці, ніж в США. У Европі куди більше можливості для створення більш потужних Збройних Сил. ОДНАКО Є ВЕЛИКЕ АЛЕ! Европа як рак, лебідь та щука, вона складается з десятків країн, у кожній свой інтереси, а ще Орбан, Фіціо і інши. Европка не едина, тому весь потенціал Европи не буде реалізована.
показати весь коментар
22.05.2025 10:54 Відповісти
а ще у Європи фактично немає власних розробок про та балістичних ракет. дуже мала кількість ядерної зброї. забитий болт на власну програму винищувача 5-го покоління. дорогуща вартість виробництва. візміть той же лео 2 а8 - 30 (тридцять, карл) мільйонів за штуку.
показати весь коментар
22.05.2025 11:11 Відповісти
Есть одно НО - это стоит мелкосерийная сборка. Если валить с конвеера крупными партиями то цена за штуку в разы упадет.
И еще НО - те танки которые слабо держат атаку Фпв оставить на потом, вместо них закупать тяжелые БМП/БТР , там выживаемость экипажа и общая надежность не сравнима с советской школой бтр
показати весь коментар
22.05.2025 17:35 Відповісти
так це ж не одиничний приклад. он поляки замовили собі бмп борсук по 14млн за штуку. так, можна виправдовуватися, шо там в ціну закладено розширення виробництва. ну он cv90, прекрасна машина - 8,5 млн., там де все уже відпрацьовано і налагоджено роками. так це тільки бмп, а то танк.
така ж ситуація і з ************. 4К євро за 155мм снаряд від тих же норвежців - це як? ну хто потягне таку війну?
показати весь коментар
22.05.2025 18:06 Відповісти
А ще до складу ЄС не входить Британія та ще ряд країн. А це значить є резерви.
показати весь коментар
22.05.2025 10:56 Відповісти
росія це чудово розуміє, тому навіть сам факт наявності повноцінного оборонного союзу України та ЄС вже буде вагомим стримуючим фактором найближчі 15 років. Водночас - росія максимально буде цьому протидіяти через усіляких орбанів.
Тож ЄС має якомога швидше затягти нас у свій склад та сформулювати власну оборонну доктрину. Це найкращий варіант захисту, коли США вже не є надійним союзником. Причому, як для нас, так і для ЄС.
показати весь коментар
22.05.2025 10:58 Відповісти
сказки про ЕС это блеф ниже пояса политиков. Кому нужны 30-40 миллионов эммигрантов одновремено ? А вот оборонный союз это важно для всех сторон!
Важно сейчас удержать страну и стойкость СОУ! Тогда путя выдохнется, и будущий союз будет эффективный - если полезет в страну ЕС, то тут же дают максимальную логистику боевым бригадам ВСУ, НГУ, ГУР, ССО - которые будут на высшем уровне мотивированны навалять пацакам хоть в Балтике хоть в Белороссии хоть на Слобожанщине
показати весь коментар
22.05.2025 17:31 Відповісти
... до кінця 2027 ... 😱
Дійсно - навіщо кудись поспішати ?
показати весь коментар
22.05.2025 13:03 Відповісти
Тобто був 1 а стане 12. 5000 бійців до кінця 2027. Чи ті західняки при своєму розумі? Точно що ні. 12 танків і 5000 бійців це на 30хв. бою проти кацапні, яка кине 120 танків і 50000 орків на мотоциклах та ішаках.
показати весь коментар
22.05.2025 13:46 Відповісти
Может батальон стал бригадой?
Как ее можно увеличить в 12 раз????
показати весь коментар
22.05.2025 17:26 Відповісти
 
 