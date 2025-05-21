Наразі немає жодних ознак швидкого завершення війни в Україні, - Мерц

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що наразі не бачить жодних ознак швидкого завершення війни Росії проти України.

Про це він сказав на пресконференції в Берліні, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі немає жодних ознак того, що ця війна закінчиться швидко",- заявив Мерц.

На думку німецького канцлера, лишається лише сподіватися, що хоча б у Ватикані вдасться зібрати конфліктуючі сторони для конструктивного діалогу.

Мерц також наголосив на важливості "активної, підтримувальної та сильної" ролі Німеччини в мирних зусиллях.

