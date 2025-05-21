2 242 29
Наразі немає жодних ознак швидкого завершення війни в Україні, - Мерц
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що наразі не бачить жодних ознак швидкого завершення війни Росії проти України.
Про це він сказав на пресконференції в Берліні, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі немає жодних ознак того, що ця війна закінчиться швидко",- заявив Мерц.
На думку німецького канцлера, лишається лише сподіватися, що хоча б у Ватикані вдасться зібрати конфліктуючі сторони для конструктивного діалогу.
Мерц також наголосив на важливості "активної, підтримувальної та сильної" ролі Німеччини в мирних зусиллях.
Тому ніяких Таурусів в найближчі 5 років не чекайте.
Адже Європа просто мріє про швидке закінчення війни, щоб зле ***** полізло не на Суми з Дніпром, а на Таллін з Вільнюсом.
25 САУ PzH 2000 разом із комплектуючими (також вказані джерела - наявність Бундесверу і запаси промисловості);7 САУ M1092 САУ Zuzana 2, які були оплачені урядом Німеччини, Данії та Норвегії;3 M142 HIMARS;5 MARS II разом із ************;358 тисяч 155-мм ***********;15 тисяч 120-мм мін.22 БРЕМ;27 танків-мостоукладачів BIBER;57 машин розмінування WISENT 1;12 інженерних танків Dachs; 12 інженерних танків;додаткові засоби і машини розмінування;під 20 тисяч протитанкових мін.
57 зенітних самохідних установок Gepard, разом із комплектуючими та 241 тисяча пострілів до них (в обох категоріях примітка - взято з наявності Бундесверу та запасів промисловості), і також 4 тисячі навчальних пострілів;6 ЗРК середньої дальності IRIS-T SLM;5 ЗРК ближньої дальності IRIS-T SLS;3 батареї Patriot і чотири пускові установки цього комплексу і теж ракети до них;16 РЛС TRML-4D;500 ПЗРК Stinger;Неназвана кількість ракет до Patriot, IRIS-T SLM, IRIS-T SLS, "Стріла", а також AIM-9L, Sea Sparrow;12 противодронних Kinetic Defence Vehicle;15 противодронних Caracal.1042 розвідувальних БПЛА різних типів: Vector, RQ-35 Heidrun, Hornet XR, Golden Eagle, VT-4 Ray, Songbird, Primoco One, Luna NG;672 систем виявлення і протидії БПЛА;70 неназваних надводних дронів.
******* рот?!!! якi такi конфліктуючі сторони?!!! ми захищаемо батькiвщину!!
18 Leopard 2A6 разом із ************ та комплектуючими103 Leopard 1A5 (ці - в рамках спільного проєкту з Данією);140 машин Marder, щодо яких примітка, що ця кількість БМП була взята не тільки з наявності Бундесверу, а й із запасів промисловості також;66 БТР не названого типу;54 одиниці M113 (отриманих від Данії);78 гусеничних всюдиходів BV 206;153 бронеавтомобілі та 277 "прикордонних машин".
