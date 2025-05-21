УКР
Наразі немає жодних ознак швидкого завершення війни в Україні, - Мерц

Мерц про війну в Україні

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що наразі не бачить жодних ознак швидкого завершення війни Росії проти України.

Про це він сказав на пресконференції в Берліні, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі немає жодних ознак того, що ця війна закінчиться швидко",- заявив Мерц.

На думку німецького канцлера, лишається лише сподіватися, що хоча б у Ватикані вдасться зібрати конфліктуючі сторони для конструктивного діалогу.

Мерц також наголосив на важливості  "активної, підтримувальної та сильної" ролі Німеччини в мирних зусиллях.

Німеччина (7677) війна в Україні (5863) Мерц Фрідріх (221)
+10
... але "таурус" все одно не дадуть !
21.05.2025 20:13 Відповісти
+9
Проблема куди глибша, ніж просто географія. Подивіться на останні 30 років нашої незалежності, ніяки висновки не напрошуються?
21.05.2025 20:23 Відповісти
+7
Мерц - йолоп ? Він реально вірить, що у ватикані буде якийсь інший результат, ніж в стамбулі? чи прикидається, щоб також тягнути час?
21.05.2025 20:15 Відповісти
... але "таурус" все одно не дадуть !
21.05.2025 20:13 Відповісти
нам не пощастило географічно. Якби ми були далі від рузкіх то так само б виражали "занепокоєння". А взагалі треба новий альянс ХТО РЕАЛЬНО готовий допомагати
21.05.2025 20:14 Відповісти
Лише тільки у географії справа? Куба он біля США, а нічого зробити не можуть. А фіни біля рашки і що?
21.05.2025 20:22 Відповісти
" ...разруха нє в клозєтах - разруха в головах!" (с)
21.05.2025 20:23 Відповісти
Проблема куди глибша, ніж просто географія. Подивіться на останні 30 років нашої незалежності, ніяки висновки не напрошуються?
21.05.2025 20:23 Відповісти
Мерц - йолоп ? Він реально вірить, що у ватикані буде якийсь інший результат, ніж в стамбулі? чи прикидається, щоб також тягнути час?
21.05.2025 20:15 Відповісти
Таке враження, що Папі більше робити нічого як вислуховувати історії про половців і печенігів?
21.05.2025 21:13 Відповісти
Є дорослі ще на цій планеті
21.05.2025 20:17 Відповісти
Наявність у нас Taurus буде вагомою ознакою завершення війни. Страх перед ворогом - це паливо для загальноєвропейської катастрофи.
21.05.2025 20:19 Відповісти
Ага. Вже скільки було таких ознак, починаючи з джавелінів та абрамсів і закінчуючи ф-16? А завершення війни так і нема...
21.05.2025 20:23 Відповісти
Ти дійсно стецько.
21.05.2025 20:32 Відповісти
Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що, якби війна в Україні тривала ще 5 років, для Європи це було б безпечніше.

Тому ніяких Таурусів в найближчі 5 років не чекайте.

Тому ніяких Таурусів в найближчі 5 років не чекайте.
21.05.2025 20:44 Відповісти
Завтра скажи ше раз це, бо інакше всі розбачать!
21.05.2025 20:21 Відповісти
Для всіх європейців , зокрема і для Мерца
21.05.2025 20:25 Відповісти
кожен сам особисто хоче підійти та встати на граблі --з думкою : а може не вдарить ?
21.05.2025 20:26 Відповісти
Це вже крайня 'обеспакоеность'?
21.05.2025 20:27 Відповісти
Своими высказываниями, действиями и бездействиями большинство европейских политиков только побуждают )(уйло дальше воевать и требовать отдать области.
21.05.2025 20:29 Відповісти
Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що, якби війна в Україні тривала ще 5 років, для Європи це було б безпечніше.
21.05.2025 20:42 Відповісти
Нічого страшного, значить треба зробити ще 500 заяв і закликань, ввести смішні санкції проти росії і скасувати торговельний безвіз проти України, а ще передати Україні 10 тисяч гвинтівок і один танк - тоді війна відразу закінчиться швидко.
Адже Європа просто мріє про швидке закінчення війни, щоб зле ***** полізло не на Суми з Дніпром, а на Таллін з Вільнюсом.
21.05.2025 20:45 Відповісти
Ви ще про аналоговнєтні саперні лопатки забули.
21.05.2025 21:16 Відповісти
18 Leopard 2A6 разом із ************ та комплектуючими103 Leopard 1A5 (ці - в рамках спільного проєкту з Данією);140 машин Marder, щодо яких примітка, що ця кількість БМП була взята не тільки з наявності Бундесверу, а й із запасів промисловості також;66 БТР не названого типу;54 одиниці M113 (отриманих від Данії);78 гусеничних всюдиходів BV 206;153 бронеавтомобілі та 277 "прикордонних машин".

25 САУ PzH 2000 разом із комплектуючими (також вказані джерела - наявність Бундесверу і запаси промисловості);7 САУ M1092 САУ Zuzana 2, які були оплачені урядом Німеччини, Данії та Норвегії;3 M142 HIMARS;5 MARS II разом із ************;358 тисяч 155-мм ***********;15 тисяч 120-мм мін.22 БРЕМ;27 танків-мостоукладачів BIBER;57 машин розмінування WISENT 1;12 інженерних танків Dachs; 12 інженерних танків;додаткові засоби і машини розмінування;під 20 тисяч протитанкових мін.

57 зенітних самохідних установок Gepard, разом із комплектуючими та 241 тисяча пострілів до них (в обох категоріях примітка - взято з наявності Бундесверу та запасів промисловості), і також 4 тисячі навчальних пострілів;6 ЗРК середньої дальності IRIS-T SLM;5 ЗРК ближньої дальності IRIS-T SLS;3 батареї Patriot і чотири пускові установки цього комплексу і теж ракети до них;16 РЛС TRML-4D;500 ПЗРК Stinger;Неназвана кількість ракет до Patriot, IRIS-T SLM, IRIS-T SLS, "Стріла", а також AIM-9L, Sea Sparrow;12 противодронних Kinetic Defence Vehicle;15 противодронних Caracal.1042 розвідувальних БПЛА різних типів: Vector, RQ-35 Heidrun, Hornet XR, Golden Eagle, VT-4 Ray, Songbird, Primoco One, Luna NG;672 систем виявлення і протидії БПЛА;70 неназваних надводних дронів.
22.05.2025 12:07 Відповісти
>>> зібрати конфліктуючі сторони для конструктивного діалогу. Джерело: https://censor.net/ua/n3553580

******* рот?!!! якi такi конфліктуючі сторони?!!! ми захищаемо батькiвщину!!
21.05.2025 21:20 Відповісти
Це він так заспокоює своїх європейських побратимів , що війна в Україні швидко не завершиться , а значить ху***ло не нападе найближчим часом і ЄС в безпеці. Тому замість фінансування армії і ВПК можна і далі витрачати гроші на всіляку дурню типу зелених переходів, толерантність, гендерну рівність, підтримку чорнодупих біженців.
21.05.2025 22:04 Відповісти
Ааа, певно тому акціі Рейн Метал за три роки виросли у 10 рзів - бо Німеччина нічого не робить. Ага
22.05.2025 12:05 Відповісти
Шановний , ріст акцій компанії в 10 раз не означає, що виробництво виросло також. Стосовно Рейнметалу то акції зросли через високий попит на зброю зумовлений війною в Україні, компанія на багато років вперед завалена замовленнями , відповідно акції будуть давати стабільний, високий прибуток і мати високий попит та зростання ціни.
22.05.2025 22:20 Відповісти
Питання не вірно ставлять, тому і не складається. Треба не «війну завершувати чи шукати миру». Треба нанесення поразки і розвал параші. Тоді воно піде.
22.05.2025 10:04 Відповісти
штати кидають всіх через йух, і харош у носу довбатися, зброю нарощуйте та арміі, ідіоти
22.05.2025 12:04 Відповісти
Що передала Німеччина(крім касок):

18 Leopard 2A6 разом із ************ та комплектуючими103 Leopard 1A5 (ці - в рамках спільного проєкту з Данією);140 машин Marder, щодо яких примітка, що ця кількість БМП була взята не тільки з наявності Бундесверу, а й із запасів промисловості також;66 БТР не названого типу;54 одиниці M113 (отриманих від Данії);78 гусеничних всюдиходів BV 206;153 бронеавтомобілі та 277 "прикордонних машин".

25 САУ PzH 2000 разом із комплектуючими (також вказані джерела - наявність Бундесверу і запаси промисловості);7 САУ M1092 САУ Zuzana 2, які були оплачені урядом Німеччини, Данії та Норвегії;3 M142 HIMARS;5 MARS II разом із ************;358 тисяч 155-мм ***********;15 тисяч 120-мм мін.22 БРЕМ;27 танків-мостоукладачів BIBER;57 машин розмінування WISENT 1;12 інженерних танків Dachs; 12 інженерних танків;додаткові засоби і машини розмінування;під 20 тисяч протитанкових мін.

57 зенітних самохідних установок Gepard, разом із комплектуючими та 241 тисяча пострілів до них (в обох категоріях примітка - взято з наявності Бундесверу та запасів промисловості), і також 4 тисячі навчальних пострілів;6 ЗРК середньої дальності IRIS-T SLM;5 ЗРК ближньої дальності IRIS-T SLS;3 батареї Patriot і чотири пускові установки цього комплексу і теж ракети до них;16 РЛС TRML-4D;500 ПЗРК Stinger;Неназвана кількість ракет до Patriot, IRIS-T SLM, IRIS-T SLS, "Стріла", а також AIM-9L, Sea Sparrow;12 противодронних Kinetic Defence Vehicle;15 противодронних Caracal.1042 розвідувальних БПЛА різних типів: Vector, RQ-35 Heidrun, Hornet XR, Golden Eagle, VT-4 Ray, Songbird, Primoco One, Luna NG;672 систем виявлення і протидії БПЛА;70 неназваних надводних дронів.
22.05.2025 12:08 Відповісти
 
 