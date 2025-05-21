Пока нет никаких признаков быстрого завершения войны в Украине, - Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что пока не видит никаких признаков скорого завершения войны России против Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока нет никаких признаков того, что эта война закончится быстро",- заявил Мерц.

По мнению немецкого канцлера, остается лишь надеяться, что хотя бы в Ватикане удастся собрать конфликтующие стороны для конструктивного диалога.

Мерц также отметил важность "активной, поддерживающей и сильной" роли Германии в мирных усилиях.

