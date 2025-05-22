Дрон-камикадзе попадает в российскую РСЗО ТОС-1А "Солнцепёк" вблизи Волчанска. ВИДЕО
Операторы дронов из Госпогранслужбы с помощью дрона-камикадзе подожгли вражескую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" вблизи Волчанска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"На Волчанском направлении бойцы "Форпоста" успешно вывели из строя российский "Солнцепёк" - тяжелую огнеметную систему. В бригаде отмечают: уничтожение подобной техники существенно ослабляет артиллерийские возможности противника", - говорится в комментарии к видео.
Дальность стрельбы максимальная 3 600 (6 000 для ТОС-1Аhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-%D0%9C%D0%9E-1 [1], 15 000 для ТБС-М3https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-2 [2]) м (С) Пєдівікія
Тобто шоб пульнути,треба отією всратою бандурою запертися туди, де кожний перший дрон зробить з неї мінікрематорій.