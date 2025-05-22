РУС
Дрон-камикадзе попадает в российскую РСЗО ТОС-1А "Солнцепёк" вблизи Волчанска. ВИДЕО

Операторы дронов из Госпогранслужбы с помощью дрона-камикадзе подожгли вражескую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" вблизи Волчанска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"На Волчанском направлении бойцы "Форпоста" успешно вывели из строя российский "Солнцепёк" - тяжелую огнеметную систему. В бригаде отмечают: уничтожение подобной техники существенно ослабляет артиллерийские возможности противника", - говорится в комментарии к видео.

армия РФ (20392) Госпогранслужба (6787) уничтожение (7760) РСЗО (215) дроны (4496) Волчанск (436) Харьковская область (1505) Чугуевский район (208)
Топ комментарии
+9
Надіюсь падли кацапські там заживо згоріли в муках.
22.05.2025 14:31 Ответить
+7
сонце-Пердь… стався
22.05.2025 14:17 Ответить
+6
"Солнцепйок", запечений у власному соку.
22.05.2025 14:51 Ответить
екипаж солнцепекеров чистые камикадзе,похлеще мотокроссеров и переплывателей на 2 лодках на острова на днепре,дальность 7-8 км.при фпв и полном бк феерверк на 10 км)
22.05.2025 14:17 Ответить
це у них ще попереду-горіти у пеклі...
22.05.2025 17:08 Ответить
Героям нашої країни слава 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
22.05.2025 14:54 Ответить
Ті снаряди,надіюсь полетіли в правильному напрямку.
22.05.2025 15:19 Ответить
Надеюсь орки там не замерзли в Солцепеке..
22.05.2025 15:20 Ответить
смерть московϟϟьким окупантам!
22.05.2025 16:01 Ответить
Цей сонцепердь - така тупікова гілка еволюції..

Дальность стрельбы максимальная 3 600 (6 000 для ТОС-1Аhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-%D0%9C%D0%9E-1 [1], 15 000 для ТБС-М3https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-2 [2]) м (С) Пєдівікія

Тобто шоб пульнути,треба отією всратою бандурою запертися туди, де кожний перший дрон зробить з неї мінікрематорій.
22.05.2025 22:36 Ответить
 
 