РУС
Новости Боевые действия на Харьковщине
РФ проводит ротации и стягивает резервы под Волчанском и Двурным, - ОТГ "Харьков". ВИДЕО

Боевые действия на юге

Российские войска продолжают ротации штурмовых подразделений и накопление резервов на Харьковщине, в частности в районах города Волчанск и поселка Двуречное.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, РФ не отказалась от попыток создать так называемую буферную зону вдоль границы. Шамшин также отметил, что активные штурмовые действия на этом направлении продолжаются уже длительное время, и снижение их интенсивности не прогнозируется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтоженные оккупанты, мото- и квадротехника: подразделения 92 ОШБр отбили атаку врага на Харьковщине. ВИДЕО

"Подготовка мотоштурмовиков на России не прекращается, то ожидать уменьшения таких мотоштурмов, наверное, также не стоит. То, что они пересаживаются на мотоциклы, означает то, что им на самом деле не хватает бронетехники. И поэтому мы сейчас, как правило, видим меньше сожженной бронетехники, но больше уничтоженного этого мотохлама", - пояснил спикер.

Он отметил, что низкая стоимость китайских мотоциклов и человеческой жизни в РФ позволяет противнику продолжать тактику массированных мотоштурмов, так называемых "банзай-атак".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перемирия в эти дни мы не чувствовали, ничего не изменилось, - 92 ОШБр

ротация (263) Волчанск (435) Харьковская область (1498) Купянский район (365) Чугуевский район (206) Двуречное (6)
Нехай стягують, усі ті резверви будуть розбиті та знищені!
21.05.2025 15:53 Ответить
потужним відовиком
21.05.2025 16:14 Ответить
- що це конкретно означає ?!
- що це конкретно означає ?!
21.05.2025 17:03 Ответить
 
 