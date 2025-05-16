РУС
Уничтожены оккупанты, мото- и квадротехника: подразделения 92-й ОШБр отразили атаку врага на Харьковщине. ВИДЕО

Утром 15 мая бойцы 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко отразили атаку российских войск на Харьковском направлении.

Об этом говорится на странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается,15 мая утром враг провел очередную атаку при поддержке бронетехники, с участием большого количества пехоты, а также задействовал мото- и квадротехнику.

Однако украинские защитники встретили их как следует: противник наткнулся на мины, понес потери от артиллерийского огня и был уничтожен ударами дронов.

В воздухе наши силы также эффективно уничтожали вражескую технику.

Также читайте: На фронте произошло 61 боестолкновение: Силы обороны отбивают штурмы врага на всех направлениях

Подразделения 92-я ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко действовали слаженно и профессионально. Как это было - в видео.

... с нашим отаманом не приходится тужить!
16.05.2025 18:18 Ответить
не тужи, москалю, і до тебе доберуться
16.05.2025 18:21 Ответить
Песня Нестора Ивановича не зашла?
16.05.2025 19:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IdOEvx9jTQQ&ab_channel=IgorZhuk
16.05.2025 22:07 Ответить
Цікаво - а на мові оригиналу?
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE,_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%86%D1%96,_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE
16.05.2025 22:44 Ответить
як ув кіно) РЕСПЕКТИЩЕ !🤙
16.05.2025 21:11 Ответить
 
 