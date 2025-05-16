Уничтожены оккупанты, мото- и квадротехника: подразделения 92-й ОШБр отразили атаку врага на Харьковщине. ВИДЕО

Утром 15 мая бойцы 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко отразили атаку российских войск на Харьковском направлении.

Об этом говорится на странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается,15 мая утром враг провел очередную атаку при поддержке бронетехники, с участием большого количества пехоты, а также задействовал мото- и квадротехнику.

Однако украинские защитники встретили их как следует: противник наткнулся на мины, понес потери от артиллерийского огня и был уничтожен ударами дронов.

В воздухе наши силы также эффективно уничтожали вражескую технику.

Подразделения 92-я ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко действовали слаженно и профессионально. Как это было - в видео.