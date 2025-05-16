Знищені окупанти, мото- та квадротехніка: підрозділи 92 ОШБр відбили атаку ворога на Харківщині. ВIДЕО

Вранці 15 травня бійці 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка відбили атаку російських військ на Харківському напрямку.

Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається,15 травня вранці ворог провів чергову атаку за підтримки бронетехніки, за участю великої кількості піхоти, а також задіяв мото- та квадротехніку.

Проте, українські захисники зустріли їх як слід: противник натрапив на міни, зазнав втрат від артилерійського вогню і був знищений ударами дронів.

У повітрі наші сили також ефективно знищували ворожу техніку.

Також читайте: На фронті відбулося 61 боєзіткнення: Сили оборони відбивають штурми ворога на всіх напрямках

Підрозділи 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка, діяли злагоджено та професійно. Як це було — у відео.