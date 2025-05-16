УКР
2 798 6

Знищені окупанти, мото- та квадротехніка: підрозділи 92 ОШБр відбили атаку ворога на Харківщині. ВIДЕО

Вранці 15 травня бійці 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка відбили атаку російських військ на Харківському напрямку.

Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається,15 травня вранці ворог провів чергову атаку за підтримки бронетехніки, за участю великої кількості піхоти, а також задіяв мото- та квадротехніку.

Проте, українські захисники зустріли їх як слід: противник натрапив на міни, зазнав втрат від артилерійського вогню і був знищений ударами дронів.

У повітрі наші сили також ефективно знищували ворожу техніку.

Також читайте: На фронті відбулося 61 боєзіткнення: Сили оборони відбивають штурми ворога на всіх напрямках

Підрозділи 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка, діяли злагоджено та професійно. Як це було — у відео.

Автор: 

Генштаб ЗС (7132) знищення (8028) 92 окрема штурмова бригада (260) Харківська область (1496)
Коментувати
Сортувати:
... с нашим отаманом не приходится тужить!
показати весь коментар
16.05.2025 18:18 Відповісти
не тужи, москалю, і до тебе доберуться
показати весь коментар
16.05.2025 18:21 Відповісти
Песня Нестора Ивановича не зашла?
показати весь коментар
16.05.2025 19:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IdOEvx9jTQQ&ab_channel=IgorZhuk
показати весь коментар
16.05.2025 22:07 Відповісти
Цікаво - а на мові оригиналу?
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE,_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%86%D1%96,_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE
показати весь коментар
16.05.2025 22:44 Відповісти
як ув кіно) РЕСПЕКТИЩЕ !🤙
показати весь коментар
16.05.2025 21:11 Відповісти
 
 