Информировал о перемещении оружия и ВСУ через базу "Укрзализныци": в Харьковской области работник приговорен к трем годам

Лозовской горрайонный суд Харьковской области признал виновным работника "Укрзализныци" в распространении информации о перемещении оружия, военной техники и личного состава ВСУ.

Об этом говорится в приговоре от 14 мая 2025 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Согласно материалам дела, мужчина работал на различных должностях в компании в течение 27 лет. С декабря 2021 года занимал должность дежурного по станции "Герсевановская" и имел доступ к автоматизированной базе "Укрзализныци". В июле 2024 года он, по данным следствия, передавал служебную информацию гражданину РФ, который в дальнейшем передавал ее представителям государства-агрессора.

В частности, 2, 6 и 22 июля 2024 года обвиняемый предоставлял сообщнику доступ к компьютеру и внутренней базе "Укрзализныци", в частности к информации о перемещении грузов, оружия, военной техники и личного состава на территории Харьковской, Полтавской и Сумской областей.

Суд назначил ему наказание - 3 года лишения свободы. Обвиняемый находится в Харьковском СИЗО и полностью признал свою вину.

Укрзализныця (2782) Харьковская область (1505)
Не занадто жорстко? З роки умовно за державну зраду...
22.05.2025 14:46 Ответить
За зраду потрібно або вішати , або відправляти на пожиттєве 🤬
22.05.2025 14:48 Ответить
Три роки за зраду і три роки за ухилянство, не порівнянно!
22.05.2025 14:58 Ответить
Десь сміються з нас кацапи за такі вироки, бо в них за дописи в соц. мережах більше дають!(((((((((
22.05.2025 15:14 Ответить
Ну это точно портновский судья судил, тут и к бабке не ходи
22.05.2025 15:25 Ответить
Більше схоже на заохочення!
22.05.2025 15:26 Ответить
Шиза(шизофренія)
22.05.2025 16:05 Ответить
 
 