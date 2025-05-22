Информировал о перемещении оружия и ВСУ через базу "Укрзализныци": в Харьковской области работник приговорен к трем годам
Лозовской горрайонный суд Харьковской области признал виновным работника "Укрзализныци" в распространении информации о перемещении оружия, военной техники и личного состава ВСУ.
Об этом говорится в приговоре от 14 мая 2025 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Согласно материалам дела, мужчина работал на различных должностях в компании в течение 27 лет. С декабря 2021 года занимал должность дежурного по станции "Герсевановская" и имел доступ к автоматизированной базе "Укрзализныци". В июле 2024 года он, по данным следствия, передавал служебную информацию гражданину РФ, который в дальнейшем передавал ее представителям государства-агрессора.
В частности, 2, 6 и 22 июля 2024 года обвиняемый предоставлял сообщнику доступ к компьютеру и внутренней базе "Укрзализныци", в частности к информации о перемещении грузов, оружия, военной техники и личного состава на территории Харьковской, Полтавской и Сумской областей.
Суд назначил ему наказание - 3 года лишения свободы. Обвиняемый находится в Харьковском СИЗО и полностью признал свою вину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль