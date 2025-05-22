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Новини Державна зрада
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Інформував про переміщення зброї та ЗСУ через базу "Укрзалізниці": на Харківщині працівника засуджено на три роки

Виробники будматеріалів розкритикували Укрзалізницю за підвищення вантажних тарифів

Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав винним працівника "Укрзалізниці" у поширенні інформації про переміщення зброї, військової техніки та особового складу ЗСУ.

Про це йдеться у вироку від 14 травня 2025 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Згідно з матеріалами справи, чоловік працював на різних посадах у компанії протягом 27 років. Із грудня 2021 року займав посаду чергового по станції "Герсеванівській" та мав доступ до автоматизованої бази "Укрзалізниці". У липні 2024 року він, за даними слідства, передавав службову інформацію громадянину РФ, який надалі передавав її представникам держави-агресора.

Зокрема, 2, 6 та 22 липня 2024 року обвинувачений надавав спільнику доступ до комп’ютера та внутрішньої бази "Укрзалізниці", зокрема до інформації щодо переміщення вантажів, зброї, військової техніки та особового складу на території Харківської, Полтавської та Сумської областей.

Суд призначив йому покарання - 3 роки позбавлення волі. Обвинувачений перебуває у Харківському СІЗО та повністю визнав свою вину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Падіння ВВП та експорту майже на 100 мільярдів: Державні аналітики оцінили наслідки підвищення вантажного тарифу "Укрзалізниці"

Автор: 

Укрзалізниця (6890) Харківська область (1012)


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Не занадто жорстко? З роки умовно за державну зраду...
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22.05.2025 14:46 Відповісти
За зраду потрібно або вішати , або відправляти на пожиттєве 🤬
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22.05.2025 14:48 Відповісти
Три роки за зраду і три роки за ухилянство, не порівнянно!
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22.05.2025 14:58 Відповісти
Десь сміються з нас кацапи за такі вироки, бо в них за дописи в соц. мережах більше дають!(((((((((
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22.05.2025 15:14 Відповісти
Ну это точно портновский судья судил, тут и к бабке не ходи
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22.05.2025 15:25 Відповісти
Більше схоже на заохочення!
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22.05.2025 15:26 Відповісти
Шиза(шизофренія)
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22.05.2025 16:05 Відповісти
 
 