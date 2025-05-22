Інформував про переміщення зброї та ЗСУ через базу "Укрзалізниці": на Харківщині працівника засуджено на три роки

Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав винним працівника "Укрзалізниці" у поширенні інформації про переміщення зброї, військової техніки та особового складу ЗСУ.

Про це йдеться у вироку від 14 травня 2025 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Згідно з матеріалами справи, чоловік працював на різних посадах у компанії протягом 27 років. Із грудня 2021 року займав посаду чергового по станції "Герсеванівській" та мав доступ до автоматизованої бази "Укрзалізниці". У липні 2024 року він, за даними слідства, передавав службову інформацію громадянину РФ, який надалі передавав її представникам держави-агресора.

Зокрема, 2, 6 та 22 липня 2024 року обвинувачений надавав спільнику доступ до комп’ютера та внутрішньої бази "Укрзалізниці", зокрема до інформації щодо переміщення вантажів, зброї, військової техніки та особового складу на території Харківської, Полтавської та Сумської областей.

Суд призначив йому покарання - 3 роки позбавлення волі. Обвинувачений перебуває у Харківському СІЗО та повністю визнав свою вину.

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