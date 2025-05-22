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Новости Закупка дронов
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50 тысяч дронов для войска закупило государство в Prozorro Market за два года

Закупки дронов

За два года через е-каталог Prozorro Market государственные заказчики приобрели 50 000 дронов на более чем 6 миллиардов гривен. БПЛА стали одной из самых популярных категорий в системе. Чаще всего выбирают модели Mavic, FPV и Phantom - их используют для разведки, корректировки огня и выполнения боевых задач.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики, информирует Цензор.НЕТ.

Сэкономили более 300 млн грн

Благодаря широкому выбору товаров и конкуренции среди поставщиков государственные заказчики сэкономили более 300 миллионов гривен. Эти средства можно направить на другие приоритетные потребности, например, на закупку дополнительных дронов и другого оборудования для войска.

"Prozorro Market доказал свою эффективность как инструмент для быстрых и прозрачных закупок - не только для гражданских нужд, но и для оборонного сектора. За два года государство закупило через е-каталог 50 тысяч дронов для наших защитников, сэкономив более 300 миллионов гривен. Это реальный пример того, как публичные закупки работают на обороноспособность", - отметила Юлия Свириденко, первый вице-премьер - министр экономики Украины.

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Prozorro Market упрощает и ускоряет закупки дронов

Заказчикам не нужно самостоятельно готовить техническую спецификацию или проверять поставщиков - это уже сделали специалисты государственного учреждения "Профессиональные закупки". Благодаря этому процесс закупки в среднем длится 9 дней - вдвое быстрее, чем через открытые торги. А в условиях широкомасштабной войны скорость имеет решающее значение.

Дроны в Prozorro Market активно закупают воинские части - благодаря НДФЛ они имеют собственные бюджеты и могут оперативно обеспечивать себя. После изменений в законодательстве в 2024 году к закупкам присоединились и громады, им также разрешено покупать снаряжение по запросам воинских частей.

"Мы добавили дроны в Prozorro Market, потому что знали - они нужны уже и немедленно. Это одна из тех категорий, которую можно легко стандартизировать, а значит - закупать быстро и удобно. Во время войны это критично: государство должно действовать оперативно. Поэтому мы постоянно реагируем на запросы и расширяем Prozorro Market. Сегодня в е-каталоге представлены около 200 поставщиков дронов - конкуренция высокая, а значит заказчики получают качественную технику по выгодным ценам", - отметил Евгений Якубовский, директор государственного учреждения "Профессиональные закупки".

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Кроме дронов, в е-каталоге Prozorro Market доступны также тактические очки и наушники, портативные радиостанции, ретрансляторы, оптические прицелы, приборы ночного видения и сопроводительное оборудование для БПЛА. Перечень товаров постоянно расширяется, учитывая потребности военных и анализ ситуации на рынке.

Автор: 

госзакупки (961) Prozorro (213) дроны (4041) Министерство развития экономики (78)


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Топ комментарии
+10
Де мільйон дронів?
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22.05.2025 16:42
+5
Десь загубилися в мільйоні дерев.
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22.05.2025 16:52
+4
криворагульне чмо обіцяло 1 мільйон дронів

https://www.youtube.com/shorts/V1DfNgAH3E8
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22.05.2025 16:46
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Де мільйон дронів?
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22.05.2025 16:42 Ответить
Десь загубилися в мільйоні дерев.
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22.05.2025 16:52 Ответить
В мільярді дерев. Уважніше будьте.
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22.05.2025 16:57 Ответить
Намагаюсь, але очі застилає блискавка від 1ГВт генерації електроенергії.
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22.05.2025 17:03 Ответить
Розумію. Мабуть і зарплатня в 4 тис. долларів для вчителів Вам спокою не дає.
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23.05.2025 08:42 Ответить
Не мільйон, а 950т.
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22.05.2025 18:29 Ответить
Крім прозоро дн ще купуються?Де мільони дронів то?
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22.05.2025 16:45 Ответить
криворагульне чмо обіцяло 1 мільйон дронів

https://www.youtube.com/shorts/V1DfNgAH3E8
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22.05.2025 16:46 Ответить
А де ж, оті МІЛЬЙОНИ дронів, про які, галасу було чимало від шмигаля+верещучки+подоляки+ та ще, з десяток голосящих на лохоМарафоні??
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22.05.2025 16:46 Ответить
Смішно..а скільки не від держави? Тобто не від зе!банди?

Скільки зібрали волонтери? Скільки Порох з Кличком закупили?
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22.05.2025 16:47 Ответить
ось тому, п......о все заблокували, а до віталіка кожного дня лазять мєнти всіх мастей.
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22.05.2025 16:52 Ответить
«Протяжність усієї лінії фронту - понад 3 тис. км. Лінія активних бойових дій - понад 970 км», - проінформували у Генштабі.

тобто!
68 дронів в день!
0.07 дрона, на кожний кілометр активних бойових дій!
і про це, нам феєрично повідомляють зелени дегенерати з міністерства економіки?
зате, полуниця подешевшала, але все одно дорожча у два рази ніж раніше.
це, до речі, теж повідомляють зелени дегенерати з міністерства економіки.
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22.05.2025 16:50 Ответить
Всього 50 000?!
Суки воровиті.
ЗЕлені крадії життів солдат.
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22.05.2025 16:57 Ответить
льогкім двіженієм рукі мільйон дронів прєвращаєцца в 50 тисяч... Мільйон дронів там же, де мільярд дерев, де зарплатня вчителям по 4000 баксів, де ********* смартфони, в тому самому ЗЕленому тухєсі, де й "канєц епохі беднасті" з "канцом вайни"... Тобто якщо витрачено 6 мільярдів, а виділялося в 2023 аж 40 мільярдів, то ЗЕлена курва з своїми менеджерами вкрала 34 мільярди гривень на ніби то закупівлі дронів для ЗСУ? Виходить що так.
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22.05.2025 16:58 Ответить
Ще 950 тис. закупили неprozorro. Але точно закупили, атвічаю.
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22.05.2025 16:59 Ответить
Тільки Стерненко через донати простих українців відправив на фронт більше 100000 дронів. Але де дрони від Держави? Арифметика якась дивна.
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22.05.2025 17:45 Ответить
Брешуть про 50 тисяч дронів, які закупила держава, бо Боневтік Потужно-Брехливий обіцяв тільки за минулий рік виготовити для ЗСУ мільйон дронів. То ці журнашлюшки натякають на те, що Боневтік брехав про мільйон і бреше?
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22.05.2025 20:56 Ответить
 
 