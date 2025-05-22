50 тысяч дронов для войска закупило государство в Prozorro Market за два года

За два года через е-каталог Prozorro Market государственные заказчики приобрели 50 000 дронов на более чем 6 миллиардов гривен. БПЛА стали одной из самых популярных категорий в системе. Чаще всего выбирают модели Mavic, FPV и Phantom - их используют для разведки, корректировки огня и выполнения боевых задач.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики, информирует Цензор.НЕТ.

Сэкономили более 300 млн грн

Благодаря широкому выбору товаров и конкуренции среди поставщиков государственные заказчики сэкономили более 300 миллионов гривен. Эти средства можно направить на другие приоритетные потребности, например, на закупку дополнительных дронов и другого оборудования для войска.

"Prozorro Market доказал свою эффективность как инструмент для быстрых и прозрачных закупок - не только для гражданских нужд, но и для оборонного сектора. За два года государство закупило через е-каталог 50 тысяч дронов для наших защитников, сэкономив более 300 миллионов гривен. Это реальный пример того, как публичные закупки работают на обороноспособность", - отметила Юлия Свириденко, первый вице-премьер - министр экономики Украины.

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Prozorro Market упрощает и ускоряет закупки дронов

Заказчикам не нужно самостоятельно готовить техническую спецификацию или проверять поставщиков - это уже сделали специалисты государственного учреждения "Профессиональные закупки". Благодаря этому процесс закупки в среднем длится 9 дней - вдвое быстрее, чем через открытые торги. А в условиях широкомасштабной войны скорость имеет решающее значение.

Дроны в Prozorro Market активно закупают воинские части - благодаря НДФЛ они имеют собственные бюджеты и могут оперативно обеспечивать себя. После изменений в законодательстве в 2024 году к закупкам присоединились и громады, им также разрешено покупать снаряжение по запросам воинских частей.

"Мы добавили дроны в Prozorro Market, потому что знали - они нужны уже и немедленно. Это одна из тех категорий, которую можно легко стандартизировать, а значит - закупать быстро и удобно. Во время войны это критично: государство должно действовать оперативно. Поэтому мы постоянно реагируем на запросы и расширяем Prozorro Market. Сегодня в е-каталоге представлены около 200 поставщиков дронов - конкуренция высокая, а значит заказчики получают качественную технику по выгодным ценам", - отметил Евгений Якубовский, директор государственного учреждения "Профессиональные закупки".

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Кроме дронов, в е-каталоге Prozorro Market доступны также тактические очки и наушники, портативные радиостанции, ретрансляторы, оптические прицелы, приборы ночного видения и сопроводительное оборудование для БПЛА. Перечень товаров постоянно расширяется, учитывая потребности военных и анализ ситуации на рынке.