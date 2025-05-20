Федоров анонсировал новую оборонную разработку, связанную с дронами

Технология, которая изменит ход войны: Михаил Федоров анонсировал новую оборонную разработку

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ.

За время полномасштабного вторжения дроны стали геймченджерами войны, а Украина - одним из крупнейших defense tech-хабов мира.

"Беспилотники существовали и раньше, но сейчас превратились в оружие, уничтожающее российскую технику за миллионы долларов. Это называется "рынкообразующие инновации", они появляются снизу, когда определенные группы людей начинают использовать то, что уже существовало, но не применялось для определенных целей", - говорится в сообщении.

За три года количество компаний, которые занимаются дронами, выросло с 7 до 500.

Это результат системных трансформаций - мы сформировали политики, открыли рынок и создали лучшие в мире условия для производителей.

Далее масштабировали опыт на рынки РЭБ, НРК, боеприпасов и ракет.

Новая секретная технология

"Благодаря этому количество новых defense tech-разработок ежедневно растет, и уже в работе новая секретная технология, которая тоже связана с дронами. Это новый геймченджер технологической войны, который изменит ход боевых действий. И чем быстрее мы масштабируем оборонную инновацию, тем больше преимущества получим на поле боя", - подчеркнул Федоров.

