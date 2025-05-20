РУС
Разработки Минобороны
10 614 23

Федоров анонсировал новую оборонную разработку, связанную с дронами

федоров

Технология, которая изменит ход войны: Михаил Федоров анонсировал новую оборонную разработку

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации

За время полномасштабного вторжения дроны стали геймченджерами войны, а Украина - одним из крупнейших defense tech-хабов мира.

"Беспилотники существовали и раньше, но сейчас превратились в оружие, уничтожающее российскую технику за миллионы долларов. Это называется "рынкообразующие инновации", они появляются снизу, когда определенные группы людей начинают использовать то, что уже существовало, но не применялось для определенных целей", - говорится в сообщении.

За три года количество компаний, которые занимаются дронами, выросло с 7 до 500.

Это результат системных трансформаций - мы сформировали политики, открыли рынок и создали лучшие в мире условия для производителей.

Далее масштабировали опыт на рынки РЭБ, НРК, боеприпасов и ракет.

Рада введет налоговые льготы на импорт оптоволокна для дронов: разработаны два законопроекта

Новая секретная технология

"Благодаря этому количество новых defense tech-разработок ежедневно растет, и уже в работе новая секретная технология, которая тоже связана с дронами. Это новый геймченджер технологической войны, который изменит ход боевых действий. И чем быстрее мы масштабируем оборонную инновацию, тем больше преимущества получим на поле боя", - подчеркнул Федоров.

Разработчики из НАТО предложили реальные варианты противодействия российским КАБам

инновации (59) Федоров Михаил (526) дроны (4477)
Топ комментарии
+14
це будуть мільйони трильйонів лазерів, вперемішку з бракованими мінами і непоставленим озброєння на 800 ярдів доларів!!! Нахер нам ці дороги, тепер є нова фішка!
20.05.2025 18:01 Ответить
+9
Ця нова розробка допоможе йому вкрасти ще декілька сотень мільйонів з бюджету.
20.05.2025 18:05 Ответить
+7
а де оте все попереднє барахло? паляниці, трембіти, *****? і ще 100500 тупих розробок? на які затратил ******** бабла блд.
20.05.2025 18:30 Ответить
нехай той Фьодоров ще викладе креслення нових розробок у трьох екземплярах
21.05.2025 00:20 Ответить
Ви оновіть програму грім 2 яку благополучно похерили в 2019 році..
20.05.2025 18:06 Ответить
Ствочолий гетьман профінансував Грім 2 на 0 грн 00 коп. Програма рухалась, бо араби хотіли собі ракету і давали під це гроші.
20.05.2025 21:03 Ответить
Обісрався у 2019 - не тринди тепер про "папєрєдніків " .То що ти там профінансував за шість років після виборів , окрім того що мільярдами украв ?
20.05.2025 21:29 Ответить
Технологія яка по рахунку?До дронів Хвьодоров немає ніякого відношення.Єдине,що може Хвьодоров-освоїти кошти.

Для перелому ходу війни потрібні ракети!!
20.05.2025 18:06 Ответить
Зрозуміло, знову розпил грошей. Дістали вже, підари.
Русня мовчки робить.
Ну іноді анонсує. Як от висотні ішакєди. Геймченджер.
20.05.2025 18:09 Ответить
Давно трансформатор не гудів...
20.05.2025 18:09 Ответить
от же наглый засранец...
деньги давай - и все!
20.05.2025 18:12 Ответить
Ще один,подібно Зеленському анонсує не зрозуміло що,що змінить хід війни.Один піарився,другийпочав.Де вас беруть таких цікавих? Не кажи гоп поки не перескочив.Зроби і застосовуй мовчки,щоб був результат.
20.05.2025 18:13 Ответить
Значить будуть красти гроші!Анонс потрібен,типу гроші підуть на дуже потужне і потрібне хтозна що
20.05.2025 18:25 Ответить
Не один раз чув як військові скаржились на якість дронів які вони отримали від держави-бо вони дуже не якісні,тому якщо є можливість їх доробляють самі або взагалі вони десь там валяються як непотріб...
20.05.2025 18:29 Ответить
Бляха то балистика вже на виході то ще якась вундер вафля на підході. Кацапня мовчки оптоволокно запустила... КАБи ... апгрейдить шахеди і ні де ні слова ні пів слова . А тут весь час щось на підході... чи це шлях розвідці ворога вказують...
20.05.2025 18:35 Ответить
Ковбаса в них на підході до нижнього люку. Ніяк не вийде.
20.05.2025 20:24 Ответить
Всі дороги мають зареєстровано в Діе
20.05.2025 19:00 Ответить
Балаболки квартала вышли на новый,невиданный, уровень балабольства,шоу продолжается.
20.05.2025 19:07 Ответить
такої хворої влади у нас ще не було...
20.05.2025 19:13 Ответить
Менше потрібно звиздіти про можливості, а більше реальних справ. Про можливості ОПК взагалі прикусіть язик.
20.05.2025 19:28 Ответить
У нас є-дибіли... ті, що ото несуть і ті, що їм вірять.
24.05.2025 09:50 Ответить
 
 