Федоров анонсировал новую оборонную разработку, связанную с дронами

Технология, которая изменит ход войны: Михаил Федоров анонсировал новую оборонную разработку
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ.
За время полномасштабного вторжения дроны стали геймченджерами войны, а Украина - одним из крупнейших defense tech-хабов мира.
"Беспилотники существовали и раньше, но сейчас превратились в оружие, уничтожающее российскую технику за миллионы долларов. Это называется "рынкообразующие инновации", они появляются снизу, когда определенные группы людей начинают использовать то, что уже существовало, но не применялось для определенных целей", - говорится в сообщении.
За три года количество компаний, которые занимаются дронами, выросло с 7 до 500.
Это результат системных трансформаций - мы сформировали политики, открыли рынок и создали лучшие в мире условия для производителей.
Далее масштабировали опыт на рынки РЭБ, НРК, боеприпасов и ракет.
Новая секретная технология
"Благодаря этому количество новых defense tech-разработок ежедневно растет, и уже в работе новая секретная технология, которая тоже связана с дронами. Это новый геймченджер технологической войны, который изменит ход боевых действий. И чем быстрее мы масштабируем оборонную инновацию, тем больше преимущества получим на поле боя", - подчеркнул Федоров.
Для перелому ходу війни потрібні ракети!!
Русня мовчки робить.
Ну іноді анонсує. Як от висотні ішакєди. Геймченджер.
деньги давай - и все!