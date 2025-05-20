УКР
Новини Розробки Міноборони
10 614 23

Федоров анонсував нову оборонну розробку, пов’язану з дронами

федоров

Технологія, яка змінить хід війни: Михайло Федоров анонсував нову оборонну розробку

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.

За час повномасштабного вторгнення дрони стали геймченджерами війни, а Україна — одним із найбільших defense tech-хабів світу.

"Безпілотники існували й раніше, але зараз перетворилися на зброю, що знищує російську техніку за мільйони доларів. Це називається "ринкотворчі інновації", вони з’являються знизу, коли певні групи людей починають використовувати те, що вже існувало, але не застосовувалося для певних цілей", - ідеться в повідомленні.

За три роки кількість компаній, які займаються дронами, зросла із 7 до 500.

Це результат системних трансформацій — ми сформували політики, відкрили ринок та створили найкращі у світі умови для виробників.

Далі масштабували досвід на ринки РЕБ, НРК, боєприпасів і ракет.

Читайте також: Рада запровадить податкові пільги на імпорт оптоволокна для дронів: розроблено два законопроєкти

Нова секретна технологія

"Завдяки цьому кількість нових defense tech-розробок щодня зростає, і вже в роботі нова секретна технологія, яка теж повʼязана з дронами. Це новий геймченджер технологічної війни, який змінить хід бойових дій. І що швидше ми масштабуємо оборонну інновацію, то більше переваги отримаємо на полі бою", - наголосив Федоров.

Читайте: Розробники з НАТО запропонували реальні варіанти протидії російським КАБам

Автор: 

інновації (100) Федоров Михайло (926) дрони (5337)
Топ коментарі
+14
це будуть мільйони трильйонів лазерів, вперемішку з бракованими мінами і непоставленим озброєння на 800 ярдів доларів!!! Нахер нам ці дороги, тепер є нова фішка!
показати весь коментар
20.05.2025 18:01 Відповісти
+9
Ця нова розробка допоможе йому вкрасти ще декілька сотень мільйонів з бюджету.
показати весь коментар
20.05.2025 18:05 Відповісти
+7
а де оте все попереднє барахло? паляниці, трембіти, *****? і ще 100500 тупих розробок? на які затратил ******** бабла блд.
показати весь коментар
20.05.2025 18:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
нехай той Фьодоров ще викладе креслення нових розробок у трьох екземплярах
показати весь коментар
21.05.2025 00:20 Відповісти
Ви оновіть програму грім 2 яку благополучно похерили в 2019 році..
показати весь коментар
20.05.2025 18:06 Відповісти
Ствочолий гетьман профінансував Грім 2 на 0 грн 00 коп. Програма рухалась, бо араби хотіли собі ракету і давали під це гроші.
показати весь коментар
20.05.2025 21:03 Відповісти
Обісрався у 2019 - не тринди тепер про "папєрєдніків " .То що ти там профінансував за шість років після виборів , окрім того що мільярдами украв ?
показати весь коментар
20.05.2025 21:29 Відповісти
Технологія яка по рахунку?До дронів Хвьодоров немає ніякого відношення.Єдине,що може Хвьодоров-освоїти кошти.

Для перелому ходу війни потрібні ракети!!
показати весь коментар
20.05.2025 18:06 Відповісти
Зрозуміло, знову розпил грошей. Дістали вже, підари.
Русня мовчки робить.
Ну іноді анонсує. Як от висотні ішакєди. Геймченджер.
показати весь коментар
20.05.2025 18:09 Відповісти
Давно трансформатор не гудів...
показати весь коментар
20.05.2025 18:09 Відповісти
от же наглый засранец...
деньги давай - и все!
показати весь коментар
20.05.2025 18:12 Відповісти
Ще один,подібно Зеленському анонсує не зрозуміло що,що змінить хід війни.Один піарився,другийпочав.Де вас беруть таких цікавих? Не кажи гоп поки не перескочив.Зроби і застосовуй мовчки,щоб був результат.
показати весь коментар
20.05.2025 18:13 Відповісти
Значить будуть красти гроші!Анонс потрібен,типу гроші підуть на дуже потужне і потрібне хтозна що
показати весь коментар
20.05.2025 18:25 Відповісти
Не один раз чув як військові скаржились на якість дронів які вони отримали від держави-бо вони дуже не якісні,тому якщо є можливість їх доробляють самі або взагалі вони десь там валяються як непотріб...
показати весь коментар
20.05.2025 18:29 Відповісти
Бляха то балистика вже на виході то ще якась вундер вафля на підході. Кацапня мовчки оптоволокно запустила... КАБи ... апгрейдить шахеди і ні де ні слова ні пів слова . А тут весь час щось на підході... чи це шлях розвідці ворога вказують...
показати весь коментар
20.05.2025 18:35 Відповісти
Ковбаса в них на підході до нижнього люку. Ніяк не вийде.
показати весь коментар
20.05.2025 20:24 Відповісти
Всі дороги мають зареєстровано в Діе
показати весь коментар
20.05.2025 19:00 Відповісти
Балаболки квартала вышли на новый,невиданный, уровень балабольства,шоу продолжается.
показати весь коментар
20.05.2025 19:07 Відповісти
такої хворої влади у нас ще не було...
показати весь коментар
20.05.2025 19:13 Відповісти
Менше потрібно звиздіти про можливості, а більше реальних справ. Про можливості ОПК взагалі прикусіть язик.
показати весь коментар
20.05.2025 19:28 Відповісти
У нас є-дибіли... ті, що ото несуть і ті, що їм вірять.
показати весь коментар
24.05.2025 09:50 Відповісти
 
 