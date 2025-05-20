Федоров анонсував нову оборонну розробку, пов’язану з дронами

Технологія, яка змінить хід війни: Михайло Федоров анонсував нову оборонну розробку

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.

За час повномасштабного вторгнення дрони стали геймченджерами війни, а Україна — одним із найбільших defense tech-хабів світу.

"Безпілотники існували й раніше, але зараз перетворилися на зброю, що знищує російську техніку за мільйони доларів. Це називається "ринкотворчі інновації", вони з’являються знизу, коли певні групи людей починають використовувати те, що вже існувало, але не застосовувалося для певних цілей", - ідеться в повідомленні.

За три роки кількість компаній, які займаються дронами, зросла із 7 до 500.

Це результат системних трансформацій — ми сформували політики, відкрили ринок та створили найкращі у світі умови для виробників.

Далі масштабували досвід на ринки РЕБ, НРК, боєприпасів і ракет.

Нова секретна технологія

"Завдяки цьому кількість нових defense tech-розробок щодня зростає, і вже в роботі нова секретна технологія, яка теж повʼязана з дронами. Це новий геймченджер технологічної війни, який змінить хід бойових дій. І що швидше ми масштабуємо оборонну інновацію, то більше переваги отримаємо на полі бою", - наголосив Федоров.

