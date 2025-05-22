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Новини Закупівля дронів
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50 тисяч дронів для війська закупила держава в Prozorro Market за два роки

Закупівлі дронів

За два роки через е-каталог Prozorro Market державні замовники придбали 50 000 дронів на понад 6 мільярдів гривень. БПЛА стали однією з найпопулярніших категорій у системі. Найчастіше вибирають моделі Mavic, FPV та Phantom - їх використовують для розвідки, коригування вогню та виконання бойових завдань.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки, інформує Цензор.НЕТ.

Зекономили понад 300 млн грн

Завдяки широкому вибору товарів та конкуренції серед постачальників державні замовники зекономили понад 300 мільйонів гривень. Ці кошти можна спрямувати на інші пріоритетні потреби, наприклад, на закупівлю додаткових дронів та іншого обладнання для війська.

"Prozorro Market довів свою ефективність як інструмент для швидких та прозорих закупівель - не лише для цивільних потреб, а й для оборонного сектору. За два роки держава закупила через е-каталог 50 тисяч дронів для наших захисників, зекономивши понад 300 мільйонів гривень. Це реальний приклад того, як публічні закупівлі працюють на обороноздатність", - зазначила Юлія Свириденко, Перша віцепрем’єрка - Міністерка економіки України.

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Prozorro Market спрощує та пришвидшує закупівлі дронів

Замовникам не потрібно самостійно готувати технічну специфікацію чи перевіряти постачальників - це вже зробили фахівці державної установи "Професійні закупівлі". Завдяки цьому процес закупівлі в середньому триває 9 днів - удвічі швидше, ніж через відкриті торги. А в умовах широкомасштабної війни швидкість має вирішальне значення.

Дрони в Prozorro Market активно закуповують військові частини — завдяки ПДФО вони мають власні бюджети й можуть оперативно забезпечувати себе. Після змін у законодавстві 2024 року до закупівель долучилися й громади, їм також дозволено купувати спорядження на запити військових частин.

"Ми додали дрони до Prozorro Market, бо знали - вони потрібні вже й негайно. Це одна з тих категорій, яку можна легко стандартизувати, а значить - закуповувати швидко та зручно. У час війни це критично: держава має діяти оперативно. Тому ми постійно реагуємо на запити й розширюємо Prozorro Market. Сьогодні в е-каталозі представлені близько 200 постачальників дронів - конкуренція висока, а отже замовники отримують якісну техніку за вигідними цінами", - наголосив Євген Якубовський, директор державної установи "Професійні закупівлі".

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Крім дронів, в е-каталозі Prozorro Market доступні також тактичні окуляри та навушники, портативні радіостанції, ретранслятори, оптичні приціли, прилади нічного бачення та супровідне обладнання для БПЛА. Перелік товарів постійно розширюється з огляду на потреби військових та аналіз ситуації на ринку.

Автор: 

держзакупівлі (384) Prozorro (1966) дрони (4830) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (267)


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Топ коментарі
+10
Де мільйон дронів?
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22.05.2025 16:42
+5
Десь загубилися в мільйоні дерев.
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22.05.2025 16:52
+4
криворагульне чмо обіцяло 1 мільйон дронів

https://www.youtube.com/shorts/V1DfNgAH3E8
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22.05.2025 16:46
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Де мільйон дронів?
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22.05.2025 16:42 Відповісти
Десь загубилися в мільйоні дерев.
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22.05.2025 16:52 Відповісти
В мільярді дерев. Уважніше будьте.
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22.05.2025 16:57 Відповісти
Намагаюсь, але очі застилає блискавка від 1ГВт генерації електроенергії.
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22.05.2025 17:03 Відповісти
Розумію. Мабуть і зарплатня в 4 тис. долларів для вчителів Вам спокою не дає.
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23.05.2025 08:42 Відповісти
Не мільйон, а 950т.
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22.05.2025 18:29 Відповісти
Крім прозоро дн ще купуються?Де мільони дронів то?
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22.05.2025 16:45 Відповісти
криворагульне чмо обіцяло 1 мільйон дронів

https://www.youtube.com/shorts/V1DfNgAH3E8
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22.05.2025 16:46 Відповісти
А де ж, оті МІЛЬЙОНИ дронів, про які, галасу було чимало від шмигаля+верещучки+подоляки+ та ще, з десяток голосящих на лохоМарафоні??
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22.05.2025 16:46 Відповісти
Смішно..а скільки не від держави? Тобто не від зе!банди?

Скільки зібрали волонтери? Скільки Порох з Кличком закупили?
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22.05.2025 16:47 Відповісти
ось тому, п......о все заблокували, а до віталіка кожного дня лазять мєнти всіх мастей.
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22.05.2025 16:52 Відповісти
«Протяжність усієї лінії фронту - понад 3 тис. км. Лінія активних бойових дій - понад 970 км», - проінформували у Генштабі.

тобто!
68 дронів в день!
0.07 дрона, на кожний кілометр активних бойових дій!
і про це, нам феєрично повідомляють зелени дегенерати з міністерства економіки?
зате, полуниця подешевшала, але все одно дорожча у два рази ніж раніше.
це, до речі, теж повідомляють зелени дегенерати з міністерства економіки.
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22.05.2025 16:50 Відповісти
Всього 50 000?!
Суки воровиті.
ЗЕлені крадії життів солдат.
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22.05.2025 16:57 Відповісти
льогкім двіженієм рукі мільйон дронів прєвращаєцца в 50 тисяч... Мільйон дронів там же, де мільярд дерев, де зарплатня вчителям по 4000 баксів, де ********* смартфони, в тому самому ЗЕленому тухєсі, де й "канєц епохі беднасті" з "канцом вайни"... Тобто якщо витрачено 6 мільярдів, а виділялося в 2023 аж 40 мільярдів, то ЗЕлена курва з своїми менеджерами вкрала 34 мільярди гривень на ніби то закупівлі дронів для ЗСУ? Виходить що так.
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22.05.2025 16:58 Відповісти
Ще 950 тис. закупили неprozorro. Але точно закупили, атвічаю.
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22.05.2025 16:59 Відповісти
Тільки Стерненко через донати простих українців відправив на фронт більше 100000 дронів. Але де дрони від Держави? Арифметика якась дивна.
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22.05.2025 17:45 Відповісти
Брешуть про 50 тисяч дронів, які закупила держава, бо Боневтік Потужно-Брехливий обіцяв тільки за минулий рік виготовити для ЗСУ мільйон дронів. То ці журнашлюшки натякають на те, що Боневтік брехав про мільйон і бреше?
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22.05.2025 20:56 Відповісти
 
 