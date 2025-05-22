У нас общая цель: прочный и стабильный мир в Украине, - Макрон накануне визита в Китай

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне визита в Юго-Восточную Азию отметил необходимость достижения прочного и стабильного мира в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Макрон написал в соцсети Х.

Так, Макрон сообщил, что накануне своего визита в Юго-Восточную Азию он разговаривал с лидером Китая Си Цзиньпином.

"В нашем ответе на войну России в Украине мы имеем общую цель: прочный, стабильный мир. Первый шаг - это немедленное и безусловное прекращение огня", - написал он.

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Он также отметил, что Франция намерена продолжать поддерживать прочные экономические отношения с Китаем.