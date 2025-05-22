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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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У нас общая цель: прочный и стабильный мир в Украине, - Макрон накануне визита в Китай

Макрон о мире в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне визита в Юго-Восточную Азию отметил необходимость достижения прочного и стабильного мира в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Макрон написал в соцсети Х.

Так, Макрон сообщил, что накануне своего визита в Юго-Восточную Азию он разговаривал с лидером Китая Си Цзиньпином.

"В нашем ответе на войну России в Украине мы имеем общую цель: прочный, стабильный мир. Первый шаг - это немедленное и безусловное прекращение огня", - написал он.

Читайте: Макрон после разговора с Трампом и европейскими лидерами: Путин должен принять безусловное прекращение огня

Он также отметил, что Франция намерена продолжать поддерживать прочные экономические отношения с Китаем.

Автор: 

Китай (3023) Макрон Эмманюэль (1354)


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Макарон вічшає чергову локшину...
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22.05.2025 17:42 Ответить
Круасани. По локшині, то у нас Мелоні.
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22.05.2025 17:56 Ответить
Якби "міцний і справедливий мир" справді був метою коммі_китайців, війна б не розпочалася.

Соромно Макронові цього не знати.
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22.05.2025 17:45 Ответить
Саме так. А якби ще "міцний і справедливий мир" справді був метою європейців, то Україну вони завалили б зброєю та ************, а не цідили б чайними ложками.
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22.05.2025 19:40 Ответить
 
 