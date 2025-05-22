Маємо спільну мету: міцний і стабільний мир в Україні, - Макрон напередодні візиту до Китаю

Президент Франції Емманюель Макрон напередодні візиту до Південно-Східної Азії наголосив на необхідності досягнення міцного і стабільного миру в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Макрон написав у соцмережі Х.

Так, Макрон повідомив, що напередодні свого візиту до Південно-Східної Азії він розмовляв з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"У нашій відповіді на війну Росії в Україні ми маємо спільну мету: міцний, стабільний мир. Перший крок – це негайне та безумовне припинення вогню", - написав він.

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Він також зауважив, що Франція має намір продовжувати підтримувати міцні економічні відносини з Китаєм.