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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Маємо спільну мету: міцний і стабільний мир в Україні, - Макрон напередодні візиту до Китаю

Макрон про мир в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон напередодні візиту до Південно-Східної Азії наголосив на необхідності досягнення міцного і стабільного миру в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Макрон написав у соцмережі Х.

Так, Макрон повідомив, що напередодні свого візиту до Південно-Східної Азії він розмовляв з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"У нашій відповіді на війну Росії в Україні ми маємо спільну мету: міцний, стабільний мир. Перший крок – це негайне та безумовне припинення вогню", - написав він.

Читайте: Макрон після розмови з Трампом та європейськими лідерами: Путін має прийняти безумовне припинення вогню

Він також зауважив, що Франція має намір продовжувати підтримувати міцні економічні відносини з Китаєм.

Автор: 

Китай (4674) Макрон Емманюель (1509)


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Макарон вічшає чергову локшину...
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22.05.2025 17:42 Відповісти
Круасани. По локшині, то у нас Мелоні.
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22.05.2025 17:56 Відповісти
Якби "міцний і справедливий мир" справді був метою коммі_китайців, війна б не розпочалася.

Соромно Макронові цього не знати.
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22.05.2025 17:45 Відповісти
Саме так. А якби ще "міцний і справедливий мир" справді був метою європейців, то Україну вони завалили б зброєю та ************, а не цідили б чайними ложками.
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22.05.2025 19:40 Відповісти
 
 