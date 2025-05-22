США сомневаются в необходимости снижения потолка цен на российскую нефть, - Reuters

США "не убеждены" в необходимости снижения установленного странами G7 ценового потолка на российскую нефть до 50 долларов за баррель.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщил агентству американский чиновник после встречи министров финансов G7 в Канаде, делегация Министерства финансов США считает, что цены на нефть уже снижаются и наносят ущерб российской экономике. В то же время США остаются открытыми к дальнейшим обсуждениям этого вопроса.

Минфин США пока не предоставил Reuters комментария по этому вопросу.

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Напомним, страны G7 договорились об ограничении цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель в декабре 2022 года. Западным компаниям запрещается предоставлять любые услуги для ее транспортировки, она продается по цене выше этого лимита. Это ограничение должно было уменьшить доходы России от экспорта энергоносителей, одновременно предотвращая резкое падение поставок нефти на мировой рынок.

Однако Россия успешно научилась обходить ограничения цен G7 с помощью "теневого флота" танкеров, которые не получают услуг от западных компаний, а российская нефть Urals большую часть времени торговалась выше предельной цены.