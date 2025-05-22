США сомневаются в необходимости снижения потолка цен на российскую нефть, - Reuters
США "не убеждены" в необходимости снижения установленного странами G7 ценового потолка на российскую нефть до 50 долларов за баррель.
Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как сообщил агентству американский чиновник после встречи министров финансов G7 в Канаде, делегация Министерства финансов США считает, что цены на нефть уже снижаются и наносят ущерб российской экономике. В то же время США остаются открытыми к дальнейшим обсуждениям этого вопроса.
Минфин США пока не предоставил Reuters комментария по этому вопросу.
Напомним, страны G7 договорились об ограничении цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель в декабре 2022 года. Западным компаниям запрещается предоставлять любые услуги для ее транспортировки, она продается по цене выше этого лимита. Это ограничение должно было уменьшить доходы России от экспорта энергоносителей, одновременно предотвращая резкое падение поставок нефти на мировой рынок.
Однако Россия успешно научилась обходить ограничения цен G7 с помощью "теневого флота" танкеров, которые не получают услуг от западных компаний, а российская нефть Urals большую часть времени торговалась выше предельной цены.
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Родина ексрадника ФДМУ інвестувала понад $14 млн у нерухомість у Дубаї
НОВИНИ 22.05.2025 410
Родина колишнього радника голови Фонду держмайна України Андрія Гмиріна, якого НАБУ розшукує за підозрою у створенні «злочинної організації», у 2021-2023 роках придбала у Дубаї нерухомості на понад $14 млн.
Про це йдеться у https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-hmyrin-fond-derzhmayna-nerukhomist-dubay/33420586.html розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода), що було провдене у співпраці з OCCRP та Le Monde.
З'ясовано, що родичі колишнього посадовця почали скуповувати майно в ОАЕ одразу після того, як, за версією Національного антикорупційного бюро, припинила свою діяльність «злочинна організація, яка заволоділа коштами» підконтрольних ФДМУ підприємств «Одеського припортового заводу» та «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії». Гмирін, за даними слідства, був її «керівником» разом з тодішнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком.
Більшість квартир в Дубаї вже продана, але досі, за даними «Схем», у власності родичів Гмиріна залишаються апартаменти вартістю 5,5 мільйонів доларів, а також квартира та офісне приміщення в оренді до 2025-2026 років, що може свідчити про те, що родина колишнього посадовця, ймовірно, нині мешкає в ОАЕ.
У коментарі пресслужба Гмиріна зазначила, що дії родини у сфері нерухомості «відповідають чинному законодавству», а згадана справа НАБУ «є замовною та має характер правового свавілля й беззаконня». Адвокат родича Гмиріна Володимира Колота, який також фігурує у справі НАБУ, побачив у висунутих правоохоронцями обвинуваченнях «ознаки політично мотивованих дій», а стосовно його майна у Дубаї зазначив, що джерела коштів для таких інвестицій «є законними і прозорими».
https://zahidfront.com.ua/news/Rodina-eksradnika-FDMU-investuvala-ponad-14-mln-u-neruxomist-u-Dubayi.html
Фото - Андрій Гмирін / radiosvoboda.org
З приходом рудого нарциса США вже сумніваються що вони США.