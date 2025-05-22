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Новости Цена на нефть
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США сомневаются в необходимости снижения потолка цен на российскую нефть, - Reuters

нафта

США "не убеждены" в необходимости снижения установленного странами G7 ценового потолка на российскую нефть до 50 долларов за баррель.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщил агентству американский чиновник после встречи министров финансов G7 в Канаде, делегация Министерства финансов США считает, что цены на нефть уже снижаются и наносят ущерб российской экономике. В то же время США остаются открытыми к дальнейшим обсуждениям этого вопроса.

Минфин США пока не предоставил Reuters комментария по этому вопросу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призвала G-7 снизить лимит цены на российскую нефть до $30 за баррель. Евросоюз пока предлагает $50

Напомним, страны G7 договорились об ограничении цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель в декабре 2022 года. Западным компаниям запрещается предоставлять любые услуги для ее транспортировки, она продается по цене выше этого лимита. Это ограничение должно было уменьшить доходы России от экспорта энергоносителей, одновременно предотвращая резкое падение поставок нефти на мировой рынок.

Однако Россия успешно научилась обходить ограничения цен G7 с помощью "теневого флота" танкеров, которые не получают услуг от западных компаний, а российская нефть Urals большую часть времени торговалась выше предельной цены.

Автор: 

нефть (1928) санкции (11421) США (27034)


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Топ комментарии
+13
Сумно за США. Ганьбить їх Трамп та його команда.
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22.05.2025 23:40
+12
конченная команда Трампона спасает рашку от развала
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22.05.2025 23:58
+9
США втратили довіру. Більше того, швидко перетворюються на регіональну країну..
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22.05.2025 23:44
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Есть недавнее интервью Байдена на BBC с дипломатическим тычком товарищу. Недовольство шириться у него в подбрюшье..
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22.05.2025 23:36 Ответить
Сумно за США. Ганьбить їх Трамп та його команда.
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22.05.2025 23:40 Ответить
з однієї сторони - так. а з іншої? цапська нафта зараз вже і так вартує ті самі 50 доларів і навіть уже є випадки, що і нижче - по 48 доларів уже були зафіксовані контракти. тож якщо знижувати стелю цін, то її потрібно знижувати не до 50, а до 40 чи ще краще до 30. от тоді і буде сенс цієї розмови.
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23.05.2025 03:02 Ответить
США втратили довіру. Більше того, швидко перетворюються на регіональну країну..
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22.05.2025 23:44 Ответить
конченная команда Трампона спасает рашку от развала
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22.05.2025 23:58 Ответить
А привладні зеленського, ведуть, якусь боротьбу з КОРУПЦІЄЮ у привладних з ФДМУ, аж у Дубаї!
Родина ексрадника ФДМУ інвестувала понад $14 млн у нерухомість у Дубаї

НОВИНИ 22.05.2025 410
Родина колишнього радника голови Фонду держмайна України Андрія Гмиріна, якого НАБУ розшукує за підозрою у створенні «злочинної організації», у 2021-2023 роках придбала у Дубаї нерухомості на понад $14 млн.
Про це йдеться у https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-hmyrin-fond-derzhmayna-nerukhomist-dubay/33420586.html розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода), що було провдене у співпраці з OCCRP та Le Monde.

З'ясовано, що родичі колишнього посадовця почали скуповувати майно в ОАЕ одразу після того, як, за версією Національного антикорупційного бюро, припинила свою діяльність «злочинна організація, яка заволоділа коштами» підконтрольних ФДМУ підприємств «Одеського припортового заводу» та «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії». Гмирін, за даними слідства, був її «керівником» разом з тодішнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком.

Більшість квартир в Дубаї вже продана, але досі, за даними «Схем», у власності родичів Гмиріна залишаються апартаменти вартістю 5,5 мільйонів доларів, а також квартира та офісне приміщення в оренді до 2025-2026 років, що може свідчити про те, що родина колишнього посадовця, ймовірно, нині мешкає в ОАЕ.

У коментарі пресслужба Гмиріна зазначила, що дії родини у сфері нерухомості «відповідають чинному законодавству», а згадана справа НАБУ «є замовною та має характер правового свавілля й беззаконня». Адвокат родича Гмиріна Володимира Колота, який також фігурує у справі НАБУ, побачив у висунутих правоохоронцями обвинуваченнях «ознаки політично мотивованих дій», а стосовно його майна у Дубаї зазначив, що джерела коштів для таких інвестицій «є законними і прозорими».
https://zahidfront.com.ua/news/Rodina-eksradnika-FDMU-investuvala-ponad-14-mln-u-neruxomist-u-Dubayi.html

Фото - Андрій Гмирін / radiosvoboda.org
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23.05.2025 00:32 Ответить
Кто бы сомневался
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23.05.2025 04:54 Ответить
"США сумніваються"
З приходом рудого нарциса США вже сумніваються що вони США.
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23.05.2025 07:50 Ответить
Добре працює на рашистів рудий чорт , головне що злочинець його генієм називає ,думаю через півтора року змінится конгрес і доведется відповідати.
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23.05.2025 08:00 Ответить
Вагався Данило поки не народила!
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23.05.2025 08:17 Ответить
Треба не сумніватись, а діяти, бо в рудого годинник тікає і не на його користь, а ганьба залишиться на весь його рід! Тому 50$ це забагато! Максимум це 30$, 25 з них, це собівартість!
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23.05.2025 08:52 Ответить
 
 