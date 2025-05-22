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Новини ціна на нафту
12 065 11

США сумніваються у необхідності зниження стелі цін на російську нафту, - Reuters

нафта

США "не переконані" у необхідності зниження встановленої країнами G7 цінової стелі на російську нафту до 50 доларів за барель.

Про це повідомляє Reuters, інформуж Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як повідомив агенству американський чиновник після зустрічі міністрів фінансів G7 у Канаді, делегація Міністерства фінансів США вважає, що ціни на нафту вже знижуються і завдають шкоди російській економіці. Водночас США залишаються відкритими до подальших обговорень цього питання.

Мінфін США наразі не надав Reuters коментаря щодо цього питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закликала G-7 знизити ліміт ціни на російську нафту до $30 за барель. Євросоюз поки що пропонує $50

Нагадаємо, країни G7 домовилися про обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель у грудні 2022 року. Західним компаням забороняється надавати будь-які послуги для її транспортування, вона продається за вищою за цей ліміт ціною. Цей обмеження мало зменшити доходи Росії від експорту енергоносіїв, водночас запобігаючи різкому падінню постачання нафти на світовий ринок.

Однак Росія успішно навчилася обходити обмеження цін G7 за допомогою "тіньового флоту" танкерів, які не отримують послуг від західних компаній, а російська нафта Urals більшу частину часу торгувалася вище граничної ціни.

Автор: 

нафта (5568) санкції (12032) США (23280)


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Топ коментарі
+13
Сумно за США. Ганьбить їх Трамп та його команда.
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22.05.2025 23:40
+12
конченная команда Трампона спасает рашку от развала
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22.05.2025 23:58
+9
США втратили довіру. Більше того, швидко перетворюються на регіональну країну..
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22.05.2025 23:44
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Есть недавнее интервью Байдена на BBC с дипломатическим тычком товарищу. Недовольство шириться у него в подбрюшье..
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22.05.2025 23:36 Відповісти
Сумно за США. Ганьбить їх Трамп та його команда.
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22.05.2025 23:40 Відповісти
з однієї сторони - так. а з іншої? цапська нафта зараз вже і так вартує ті самі 50 доларів і навіть уже є випадки, що і нижче - по 48 доларів уже були зафіксовані контракти. тож якщо знижувати стелю цін, то її потрібно знижувати не до 50, а до 40 чи ще краще до 30. от тоді і буде сенс цієї розмови.
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23.05.2025 03:02 Відповісти
США втратили довіру. Більше того, швидко перетворюються на регіональну країну..
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22.05.2025 23:44 Відповісти
конченная команда Трампона спасает рашку от развала
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22.05.2025 23:58 Відповісти
А привладні зеленського, ведуть, якусь боротьбу з КОРУПЦІЄЮ у привладних з ФДМУ, аж у Дубаї!
Родина ексрадника ФДМУ інвестувала понад $14 млн у нерухомість у Дубаї

НОВИНИ 22.05.2025 410
Родина колишнього радника голови Фонду держмайна України Андрія Гмиріна, якого НАБУ розшукує за підозрою у створенні «злочинної організації», у 2021-2023 роках придбала у Дубаї нерухомості на понад $14 млн.
Про це йдеться у https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-hmyrin-fond-derzhmayna-nerukhomist-dubay/33420586.html розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода), що було провдене у співпраці з OCCRP та Le Monde.

З'ясовано, що родичі колишнього посадовця почали скуповувати майно в ОАЕ одразу після того, як, за версією Національного антикорупційного бюро, припинила свою діяльність «злочинна організація, яка заволоділа коштами» підконтрольних ФДМУ підприємств «Одеського припортового заводу» та «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії». Гмирін, за даними слідства, був її «керівником» разом з тодішнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком.

Більшість квартир в Дубаї вже продана, але досі, за даними «Схем», у власності родичів Гмиріна залишаються апартаменти вартістю 5,5 мільйонів доларів, а також квартира та офісне приміщення в оренді до 2025-2026 років, що може свідчити про те, що родина колишнього посадовця, ймовірно, нині мешкає в ОАЕ.

У коментарі пресслужба Гмиріна зазначила, що дії родини у сфері нерухомості «відповідають чинному законодавству», а згадана справа НАБУ «є замовною та має характер правового свавілля й беззаконня». Адвокат родича Гмиріна Володимира Колота, який також фігурує у справі НАБУ, побачив у висунутих правоохоронцями обвинуваченнях «ознаки політично мотивованих дій», а стосовно його майна у Дубаї зазначив, що джерела коштів для таких інвестицій «є законними і прозорими».
https://zahidfront.com.ua/news/Rodina-eksradnika-FDMU-investuvala-ponad-14-mln-u-neruxomist-u-Dubayi.html

Фото - Андрій Гмирін / radiosvoboda.org
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23.05.2025 00:32 Відповісти
Кто бы сомневался
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23.05.2025 04:54 Відповісти
"США сумніваються"
З приходом рудого нарциса США вже сумніваються що вони США.
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23.05.2025 07:50 Відповісти
Добре працює на рашистів рудий чорт , головне що злочинець його генієм називає ,думаю через півтора року змінится конгрес і доведется відповідати.
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23.05.2025 08:00 Відповісти
Вагався Данило поки не народила!
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23.05.2025 08:17 Відповісти
Треба не сумніватись, а діяти, бо в рудого годинник тікає і не на його користь, а ганьба залишиться на весь його рід! Тому 50$ це забагато! Максимум це 30$, 25 з них, це собівартість!
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23.05.2025 08:52 Відповісти
 
 