США сумніваються у необхідності зниження стелі цін на російську нафту, - Reuters
США "не переконані" у необхідності зниження встановленої країнами G7 цінової стелі на російську нафту до 50 доларів за барель.
Про це повідомляє Reuters, інформуж Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як повідомив агенству американський чиновник після зустрічі міністрів фінансів G7 у Канаді, делегація Міністерства фінансів США вважає, що ціни на нафту вже знижуються і завдають шкоди російській економіці. Водночас США залишаються відкритими до подальших обговорень цього питання.
Мінфін США наразі не надав Reuters коментаря щодо цього питання.
Нагадаємо, країни G7 домовилися про обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель у грудні 2022 року. Західним компаням забороняється надавати будь-які послуги для її транспортування, вона продається за вищою за цей ліміт ціною. Цей обмеження мало зменшити доходи Росії від експорту енергоносіїв, водночас запобігаючи різкому падінню постачання нафти на світовий ринок.
Однак Росія успішно навчилася обходити обмеження цін G7 за допомогою "тіньового флоту" танкерів, які не отримують послуг від західних компаній, а російська нафта Urals більшу частину часу торгувалася вище граничної ціни.
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Родина ексрадника ФДМУ інвестувала понад $14 млн у нерухомість у Дубаї
НОВИНИ 22.05.2025 410
Родина колишнього радника голови Фонду держмайна України Андрія Гмиріна, якого НАБУ розшукує за підозрою у створенні «злочинної організації», у 2021-2023 роках придбала у Дубаї нерухомості на понад $14 млн.
Про це йдеться у https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-hmyrin-fond-derzhmayna-nerukhomist-dubay/33420586.html розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода), що було провдене у співпраці з OCCRP та Le Monde.
З'ясовано, що родичі колишнього посадовця почали скуповувати майно в ОАЕ одразу після того, як, за версією Національного антикорупційного бюро, припинила свою діяльність «злочинна організація, яка заволоділа коштами» підконтрольних ФДМУ підприємств «Одеського припортового заводу» та «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії». Гмирін, за даними слідства, був її «керівником» разом з тодішнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком.
Більшість квартир в Дубаї вже продана, але досі, за даними «Схем», у власності родичів Гмиріна залишаються апартаменти вартістю 5,5 мільйонів доларів, а також квартира та офісне приміщення в оренді до 2025-2026 років, що може свідчити про те, що родина колишнього посадовця, ймовірно, нині мешкає в ОАЕ.
У коментарі пресслужба Гмиріна зазначила, що дії родини у сфері нерухомості «відповідають чинному законодавству», а згадана справа НАБУ «є замовною та має характер правового свавілля й беззаконня». Адвокат родича Гмиріна Володимира Колота, який також фігурує у справі НАБУ, побачив у висунутих правоохоронцями обвинуваченнях «ознаки політично мотивованих дій», а стосовно його майна у Дубаї зазначив, що джерела коштів для таких інвестицій «є законними і прозорими».
https://zahidfront.com.ua/news/Rodina-eksradnika-FDMU-investuvala-ponad-14-mln-u-neruxomist-u-Dubayi.html
Фото - Андрій Гмирін / radiosvoboda.org
З приходом рудого нарциса США вже сумніваються що вони США.