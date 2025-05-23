На Покровском направлении Силы обороны остановили 44 вражеских штурма, продолжается операция на Курском направлении, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 56 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 130 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил 5879 обстрелов, в том числе 164 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около трех тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великий Прыкил Сумской области; Николаевка Черниговской области; Рубленое, Меловое Харьковской области; Покровск, Степановка, Новоторецкое, Гнатовка, Комар, Новоукраинка Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Высокое, Каменское, Новоданиловка и Степногорск Запорожской области.

Бои на востоке

На Харьковском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Малая Шапковка и в сторону Довгенького.

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Колесниковки, Кондрашовки, Новой Кругляковки и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское, Липовое и Редкодуб.

На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Григорьевки, Выемки и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали вблизи Часова Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку Романовки, Торецка, Дачного и Делиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Елизаветовка, Лысовка, Малиновка, Зверево, Котляровка, Даченское, Удачное, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Алексеевка, Проминь, Шевченко Первое, Миролюбовка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак вблизи Константинополя, Свободного Поля и в сторону Шевченко и Новополя.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Высокое.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции наших защитников в направлении Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 23 управляемые авиационные бомбы, совершил 230 обстрелов, семь из которых - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 21 штурмовое действие захватчиков.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, четыре пункта управления и один склад хранения боеприпасов противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1050 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, одну боевую бронированную машину, 43 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 148 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 139 единиц автомобильной техники оккупантов.

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