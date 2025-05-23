Общие боевые потери РФ с начала войны - около 978 700 человек (+1050 за сутки), 10 841 танк, 28 165 артсистем, 22 575 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 978 700 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 978700 (+1050) человек,
- танков - 10841 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 22575 (+1) ед,
- артиллерийских систем - 28165 (+43) ед,
- РСЗО - 1390 (+2) ед,
- средства ППО - 1167 (+0) ед,
- самолетов - 372 (+0) ед,
- вертолетов - 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 36945 (+148),
- крылатые ракеты - 3197 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 49407 (+139) ед,
- специальная техника - 3895 (+0).
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187! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Техніка загалом просідає але арта та логістика поки дають результати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 978 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
"ми расію (по-кітайськи) тихо зарєжем, чік і она уже на небесах"