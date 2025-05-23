Общие боевые потери РФ с начала войны - около 978 700 человек (+1050 за сутки), 10 841 танк, 28 165 артсистем, 22 575 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 978 700 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 978700 (+1050) человек,

танков - 10841 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 22575 (+1) ед,

артиллерийских систем - 28165 (+43) ед,

РСЗО - 1390 (+2) ед,

средства ППО - 1167 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 36945 (+148),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 49407 (+139) ед,

специальная техника - 3895 (+0).

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