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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 978 700 человек (+1050 за сутки), 10 841 танк, 28 165 артсистем, 22 575 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 978 700 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 978700 (+1050) человек,
  • танков - 10841 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 22575 (+1) ед,
  • артиллерийских систем - 28165 (+43) ед,
  • РСЗО - 1390 (+2) ед,
  • средства ППО - 1167 (+0) ед,
  • самолетов - 372 (+0) ед,
  • вертолетов - 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 36945 (+148),
  • крылатые ракеты - 3197 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 49407 (+139) ед,
  • специальная техника - 3895 (+0).

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Потери оккупантов за сутки

Автор: 

армия РФ (19562) Генштаб ВС (6426) ликвидация (3657) уничтожение (7156)


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Топ комментарии
+20
Минув 4111 день москальсько-української війни.
187! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Техніка загалом просідає але арта та логістика поки дають результати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 978 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
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23.05.2025 08:33
+19
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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23.05.2025 08:04
+10
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23.05.2025 08:37
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чекаємо коли клоун вилізе і прогундосить свої цифри, в 4 рази менші
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23.05.2025 07:57 Ответить
Який ти начитаний,оглу..Тільки на фуя ти тут разом з кацапом астровским?
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23.05.2025 09:05 Ответить
Ще раз:на фуя ти тут разом з кацапом астровским?
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23.05.2025 09:55 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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23.05.2025 08:04 Ответить
Минув 4111 день москальсько-української війни.
187! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Техніка загалом просідає але арта та логістика поки дають результати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 978 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
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23.05.2025 08:33 Ответить
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23.05.2025 08:37 Ответить
З початку місяця арта перевалила за тисячу, а наземка загалом за чотири тисячі. Броня вже тиждень вимірюється однозначними числами.
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23.05.2025 08:49 Ответить
Можливо, "економлять", для удару влітку... А може, просто "закінчилася"?... "Закрома исчерпались..."? Чим же вони, з китайцями, воювать, зібралися: Чи, може, все набагато простіше? Ніхто" ні "з ким" "воювать" не збирається? І "*****" просто, здасть китайцям весь Сибір? Тоді все ясно... А Трампусік все вже "проїбав"... Китай УЖЕ "нагнув" Росію... І пізно вже її "переманювать" на американський бік...
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23.05.2025 11:36 Ответить
Китай все робить по тихому без галасу, в той час коли в росії та США постійні верески про "бальшуютретьюміравую". Причина тому - постійно треба тримати марку "вєлічія", а "вєлічіє" без масштабу та кіпішу не існує.
"ми расію (по-кітайськи) тихо зарєжем, чік і она уже на небесах"
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23.05.2025 13:52 Ответить
Так я знаю... Трамп "опіздав" на ТРИ ДЕСЯТКИ РОКІВ... Бо Китай почав "окучувать" Росію, ще в 90-ті... Він УЖЕ господар Сибіру... Залишилися "формальності"...
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23.05.2025 14:01 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.05.2025 10:41 Ответить
 
 