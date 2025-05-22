Россияне пишут о прилете трех ракет по военным РФ на Курщине. ВИДЕО

Российские телеграм-каналы пишут, что ВСУ ударили ракетами по скоплению военной техники в районе АЗС "Роснефть" на выезде из Льгова на Курщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом, в частности, заявил местный телеграм-канал "Пепел. Курск".

"По скоплению техники и личного состава было нанесено три удара с интервалом 5-7 минут. Точное количество погибших и пострадавших российских военнослужащих пока неизвестно", - говорится в сообщении.

В то же время сообщается о пострадавших среди гражданских россиян и разрушениях вблизи места прилета.

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