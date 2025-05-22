Россияне пишут о прилете трех ракет по военным РФ на Курщине. ВИДЕО
Российские телеграм-каналы пишут, что ВСУ ударили ракетами по скоплению военной техники в районе АЗС "Роснефть" на выезде из Льгова на Курщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом, в частности, заявил местный телеграм-канал "Пепел. Курск".
"По скоплению техники и личного состава было нанесено три удара с интервалом 5-7 минут. Точное количество погибших и пострадавших российских военнослужащих пока неизвестно", - говорится в сообщении.
В то же время сообщается о пострадавших среди гражданских россиян и разрушениях вблизи места прилета.
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пупкіна?
Парашенка парашенка парашенкааа... тільки бубачка соусем нє увінават
п.с. де б ти зараз тримав стратеги ? у бункері під хатою ? чи у зебіла на дачі в Італії ?
лише льоґіка - була хороша ціль, був удар, трохи попали.
це точно.
гарно попали - це неточно.
треба чекати, може, інфи побільшає.