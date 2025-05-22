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Новости Фото Удар ракетами по россиянам на Курщине
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Россияне пишут о прилете трех ракет по военным РФ на Курщине. ВИДЕО

Российские телеграм-каналы пишут, что ВСУ ударили ракетами по скоплению военной техники в районе АЗС "Роснефть" на выезде из Льгова на Курщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом, в частности, заявил местный телеграм-канал "Пепел. Курск".

"По скоплению техники и личного состава было нанесено три удара с интервалом 5-7 минут. Точное количество погибших и пострадавших российских военнослужащих пока неизвестно", - говорится в сообщении.

В то же время сообщается о пострадавших среди гражданских россиян и разрушениях вблизи места прилета.

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Сообщение об ударе по Курщине

Автор: 

армия РФ (19547) уничтожение (7148) Курск (1136)


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Топ комментарии
+25
санитарная зона
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22.05.2025 22:32
+22
Спасибо вс рф за отчет и точное целеуказание!! В дальнейшем ожидаем детальные подробности!
Ваша геолокация и наши возможности гарантируют успех сотрудничества!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.05.2025 22:32
+19
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22.05.2025 22:59
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санитарная зона
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22.05.2025 22:32 Ответить
Утиль утилизован
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22.05.2025 22:39 Ответить
Спасибо вс рф за отчет и точное целеуказание!! В дальнейшем ожидаем детальные подробности!
Ваша геолокация и наши возможности гарантируют успех сотрудничества!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.05.2025 22:32 Ответить
Самі себе обстриляли....
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22.05.2025 23:03 Ответить
Приємна новина!!!
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22.05.2025 22:38 Ответить
Цікаво, чиї цей попіл злочини розслідують?
пупкіна?
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22.05.2025 22:38 Ответить
Мало
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22.05.2025 22:39 Ответить
с хорошим настроением можна ложиться спать.
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22.05.2025 22:41 Ответить
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22.05.2025 22:59 Ответить
Судя по цветам трапа, то он и был причиной
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22.05.2025 23:18 Ответить
Які ракети! Знову палили цигарки!
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22.05.2025 23:14 Ответить
Український контракт на поставку основних бойових танків "Оплот" до Королівства Таїланд було успішно завершено. Контракт, на суму понад 200 млн доларів США, був підписаний між державною компанією "Укрспецекспорт" і Збройними Силами Таїланду в 2011 році. Він передбачав поставку 49 танків "Оплот", які виготовлялися на ДП "Завод ім. Малишева" (Харків)
Парашенка парашенка парашенкааа... тільки бубачка соусем нє увінават
п.с. де б ти зараз тримав стратеги ? у бункері під хатою ? чи у зебіла на дачі в Італії ?
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22.05.2025 23:44 Ответить
Свіженька свинособака..
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23.05.2025 01:12 Ответить
Так, свіженький. І такий же тупоголовий, як і інші зеленодупі вилупки.
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23.05.2025 10:31 Ответить
Тупа свинособака,в 2011 році янек був на троні..
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23.05.2025 04:01 Ответить
замало інфи.
лише льоґіка - була хороша ціль, був удар, трохи попали.
це точно.
гарно попали - це неточно.
треба чекати, може, інфи побільшає.
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22.05.2025 23:55 Ответить
кажуть, що добре попали
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23.05.2025 00:00 Ответить
льоґіка каже що якщо добре попали то вже давно б по всім нашим каналам в труби дуділи.
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23.05.2025 13:46 Ответить
О, атакамси підтягнулися .
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23.05.2025 00:17 Ответить
no
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23.05.2025 08:03 Ответить
 
 