РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10243 посетителя онлайн
Новости Видео Иностранные добровольцы в ВСУ
1 498 1

Уничтожение вражеского транспорта, 120-мм миномета, оккупантов и систем связи: бойцы полка Калиновского дают отпор оккупантам на запорожском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов из полка имени Кастуся Калиновского уничтожили вражеский автотранспорт, 120-мм миномет, живую силу, антенны и элементы связи оккупантов на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты своей боевой работы белорусские добровольцы сняли камерами беспилотников.

"FPV-расчет "Литвин" из Полка Калиновского - подразделения белорусов, которые воюют за Украину - демонстрирует результаты своей работы на Запорожском направлении. Уничтожен вражеский автотранспорт, 120-мм миномет, живая сила, антенны и элементы связи. Белорусы рядом. Бьем оккупанта вместе", - комментируют бойцы свою работу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Белорусские военные маршируют по Красной площади в Москве и поют пропагандистскую песню "Батька у нас крутой". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19547) Беларусь (7913) уничтожение (7148) дроны (4041)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вот настоящие белоруси дякуем вам.
показать весь комментарий
22.05.2025 17:34 Ответить
 
 