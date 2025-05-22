Уничтожение вражеского транспорта, 120-мм миномета, оккупантов и систем связи: бойцы полка Калиновского дают отпор оккупантам на запорожском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов из полка имени Кастуся Калиновского уничтожили вражеский автотранспорт, 120-мм миномет, живую силу, антенны и элементы связи оккупантов на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты своей боевой работы белорусские добровольцы сняли камерами беспилотников.

"FPV-расчет "Литвин" из Полка Калиновского - подразделения белорусов, которые воюют за Украину - демонстрирует результаты своей работы на Запорожском направлении. Уничтожен вражеский автотранспорт, 120-мм миномет, живая сила, антенны и элементы связи. Белорусы рядом. Бьем оккупанта вместе", - комментируют бойцы свою работу.

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