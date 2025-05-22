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Знищення ворожого транспорту, 120-мм міномета, окупантів та систем зв’язку: бійці полку Калиновського дають відсіч окупантам на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів із полку імені Кастуся Калиновського знищили ворожий автотранспорт, 120-мм міномет, живу силу, антени та елементи зв’язку окупантів на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти своєї бойової роботи білоруські добровольці зафільмували камерами безпілотників.

"FPV-розрахунок "Літвін" з Полку Калиновського - підрозділу білорусів, які воюють за Україну - демонструє результати своєї роботи на Запорізькому напрямку. Знищено ворожий автотранспорт, 120-мм міномет, живу силу, антени та елементи зв’язку. Білоруси поруч. Б’ємо окупанта разом", - коментують бійці свою роботу.

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армія рф (17698) Білорусь (7958) знищення (7460) дрони (4830)


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вот настоящие белоруси дякуем вам.
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22.05.2025 17:34 Відповісти
 
 