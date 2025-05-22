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Новини Фото Удар ракетами по росіянах на Курщині
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Росіяни пишуть про приліт трьох ракет по військових РФ на Курщині

Російські телеграм-канали пишуть, що ЗСУ вдарили ракетами по скупченню військової техніки в районі АЗС "Роснефть" на виїзді з Льгова на Курщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, зокрема, заявив місцевий телеграм "Пепел. Курск".

"По скупченню техніки та особового складу було завдано три удари з інтервалом 5-7 хвилин. Точна кількість загиблих і постраждалих російських військовослужбовців поки невідома", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється про постраждалих серед цивільних росіян та руйнування поблизу місця прильоту. 

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Повідомлення про удар по Курщині

Автор: 

армія рф (17698) знищення (7460) Курськ (1147)


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Топ коментарі
+25
санитарная зона
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22.05.2025 22:32
+22
Спасибо вс рф за отчет и точное целеуказание!! В дальнейшем ожидаем детальные подробности!
Ваша геолокация и наши возможности гарантируют успех сотрудничества!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.05.2025 22:32
+19
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22.05.2025 22:59
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санитарная зона
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22.05.2025 22:32 Відповісти
Утиль утилизован
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22.05.2025 22:39 Відповісти
Спасибо вс рф за отчет и точное целеуказание!! В дальнейшем ожидаем детальные подробности!
Ваша геолокация и наши возможности гарантируют успех сотрудничества!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.05.2025 22:32 Відповісти
Самі себе обстриляли....
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22.05.2025 23:03 Відповісти
Приємна новина!!!
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22.05.2025 22:38 Відповісти
Цікаво, чиї цей попіл злочини розслідують?
пупкіна?
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22.05.2025 22:38 Відповісти
Мало
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22.05.2025 22:39 Відповісти
с хорошим настроением можна ложиться спать.
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22.05.2025 22:41 Відповісти
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22.05.2025 22:59 Відповісти
Судя по цветам трапа, то он и был причиной
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22.05.2025 23:18 Відповісти
Які ракети! Знову палили цигарки!
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22.05.2025 23:14 Відповісти
Український контракт на поставку основних бойових танків "Оплот" до Королівства Таїланд було успішно завершено. Контракт, на суму понад 200 млн доларів США, був підписаний між державною компанією "Укрспецекспорт" і Збройними Силами Таїланду в 2011 році. Він передбачав поставку 49 танків "Оплот", які виготовлялися на ДП "Завод ім. Малишева" (Харків)
Парашенка парашенка парашенкааа... тільки бубачка соусем нє увінават
п.с. де б ти зараз тримав стратеги ? у бункері під хатою ? чи у зебіла на дачі в Італії ?
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22.05.2025 23:44 Відповісти
Свіженька свинособака..
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23.05.2025 01:12 Відповісти
Так, свіженький. І такий же тупоголовий, як і інші зеленодупі вилупки.
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23.05.2025 10:31 Відповісти
Тупа свинособака,в 2011 році янек був на троні..
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23.05.2025 04:01 Відповісти
замало інфи.
лише льоґіка - була хороша ціль, був удар, трохи попали.
це точно.
гарно попали - це неточно.
треба чекати, може, інфи побільшає.
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22.05.2025 23:55 Відповісти
кажуть, що добре попали
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23.05.2025 00:00 Відповісти
льоґіка каже що якщо добре попали то вже давно б по всім нашим каналам в труби дуділи.
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23.05.2025 13:46 Відповісти
О, атакамси підтягнулися .
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23.05.2025 00:17 Відповісти
no
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23.05.2025 08:03 Відповісти
 
 