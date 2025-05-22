Росіяни пишуть про приліт трьох ракет по військових РФ на Курщині
Російські телеграм-канали пишуть, що ЗСУ вдарили ракетами по скупченню військової техніки в районі АЗС "Роснефть" на виїзді з Льгова на Курщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це, зокрема, заявив місцевий телеграм "Пепел. Курск".
"По скупченню техніки та особового складу було завдано три удари з інтервалом 5-7 хвилин. Точна кількість загиблих і постраждалих російських військовослужбовців поки невідома", - йдеться в повідомленні.
Водночас повідомляється про постраждалих серед цивільних росіян та руйнування поблизу місця прильоту.
Топ коментарі
+25 Псамметих II
показати весь коментар22.05.2025 22:32 Посилання
+22 Vladyslav Novikov
показати весь коментар22.05.2025 22:32 Посилання
+19 Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар22.05.2025 22:59 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ваша геолокация и наши возможности гарантируют успех сотрудничества!
СЛАВА УКРАИНЕ!
пупкіна?
Парашенка парашенка парашенкааа... тільки бубачка соусем нє увінават
п.с. де б ти зараз тримав стратеги ? у бункері під хатою ? чи у зебіла на дачі в Італії ?
лише льоґіка - була хороша ціль, був удар, трохи попали.
це точно.
гарно попали - це неточно.
треба чекати, може, інфи побільшає.