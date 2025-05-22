Росіяни пишуть про приліт трьох ракет по військових РФ на Курщині

Російські телеграм-канали пишуть, що ЗСУ вдарили ракетами по скупченню військової техніки в районі АЗС "Роснефть" на виїзді з Льгова на Курщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, зокрема, заявив місцевий телеграм "Пепел. Курск".

"По скупченню техніки та особового складу було завдано три удари з інтервалом 5-7 хвилин. Точна кількість загиблих і постраждалих російських військовослужбовців поки невідома", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється про постраждалих серед цивільних росіян та руйнування поблизу місця прильоту.

Дивіться: Знищення ворожого транспорту, 120-мм міномета, окупантів та систем зв’язку: бійці полку Калиновського дають відсіч окупантам на запорізькому напрямку. ВIДЕО