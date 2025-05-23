УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10069 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російських окупантів
4 564 18

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 978 700 осіб (+1050 за добу), 10 841 танк, 28 165 артсистем, 22 575 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 978 700 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 23.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 978700 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 10841 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22575 (+1) од,
  • артилерійських систем – 28165 (+43) од,
  • РСЗВ  – 1390 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36945 (+148),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49407 (+139) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3895 (+0).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни пишуть про приліт трьох ракет по військових РФ на Курщині

Втрати окупантів за добу

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728) ліквідація (4040) знищення (7468)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Минув 4111 день москальсько-української війни.
187! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Техніка загалом просідає але арта та логістика поки дають результати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 978 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
показати весь коментар
23.05.2025 08:33
+19
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
23.05.2025 08:04
+10
показати весь коментар
23.05.2025 08:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чекаємо коли клоун вилізе і прогундосить свої цифри, в 4 рази менші
показати весь коментар
23.05.2025 07:57 Відповісти
Який ти начитаний,оглу..Тільки на фуя ти тут разом з кацапом астровским?
показати весь коментар
23.05.2025 09:05 Відповісти
Ще раз:на фуя ти тут разом з кацапом астровским?
показати весь коментар
23.05.2025 09:55 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
23.05.2025 08:04 Відповісти
Минув 4111 день москальсько-української війни.
187! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Техніка загалом просідає але арта та логістика поки дають результати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 978 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
показати весь коментар
23.05.2025 08:33 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2025 08:37 Відповісти
З початку місяця арта перевалила за тисячу, а наземка загалом за чотири тисячі. Броня вже тиждень вимірюється однозначними числами.
показати весь коментар
23.05.2025 08:49 Відповісти
Можливо, "економлять", для удару влітку... А може, просто "закінчилася"?... "Закрома исчерпались..."? Чим же вони, з китайцями, воювать, зібралися: Чи, може, все набагато простіше? Ніхто" ні "з ким" "воювать" не збирається? І "*****" просто, здасть китайцям весь Сибір? Тоді все ясно... А Трампусік все вже "проїбав"... Китай УЖЕ "нагнув" Росію... І пізно вже її "переманювать" на американський бік...
показати весь коментар
23.05.2025 11:36 Відповісти
Китай все робить по тихому без галасу, в той час коли в росії та США постійні верески про "бальшуютретьюміравую". Причина тому - постійно треба тримати марку "вєлічія", а "вєлічіє" без масштабу та кіпішу не існує.
"ми расію (по-кітайськи) тихо зарєжем, чік і она уже на небесах"
показати весь коментар
23.05.2025 13:52 Відповісти
Так я знаю... Трамп "опіздав" на ТРИ ДЕСЯТКИ РОКІВ... Бо Китай почав "окучувать" Росію, ще в 90-ті... Він УЖЕ господар Сибіру... Залишилися "формальності"...
показати весь коментар
23.05.2025 14:01 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
23.05.2025 10:41 Відповісти
 
 