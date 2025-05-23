Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 978 700 осіб (+1050 за добу), 10 841 танк, 28 165 артсистем, 22 575 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 978 700 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 23.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 978700 (+1050) осіб,
- танків ‒ 10841 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22575 (+1) од,
- артилерійських систем – 28165 (+43) од,
- РСЗВ – 1390 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36945 (+148),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49407 (+139) од,
- спеціальна техніка ‒ 3895 (+0).
Топ коментарі
+20 Qq Qqq #455433
показати весь коментар23.05.2025 08:33 Посилання
+19 Amber
показати весь коментар23.05.2025 08:04 Посилання
+10 Qq Qqq #455433
показати весь коментар23.05.2025 08:37 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
187! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Техніка загалом просідає але арта та логістика поки дають результати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 978 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
"ми расію (по-кітайськи) тихо зарєжем, чік і она уже на небесах"