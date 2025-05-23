Немецкая компания поставляла технологии в Россию через Словению, несмотря на санкции ЕС, - Politico

Немецкая технологическая компания Kontron могла экспортировать в Россию ограниченные технологии после того, как Евросоюз ввел новый пакет санкций против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Politico.

Kontron использовала словенскую дочернюю компанию для экспорта конфиденциальных телекоммуникационных технологий на более чем €3,5 миллиона своему российскому подразделению в конце 2023 года. Это произошло в обход нескольких волн санкций ЕС, вступивших в силу в 2023 году.

Словенская дочерняя компания Kontron doo отправила 11 партий продукции в российскую дочернюю компанию Iskra Technologies в период с июля по ноябрь 2023 года.

Продукция включала товар двойного назначения - телекоммуникационную платформу SI3000, которая может отслеживать и перехватывать коммуникационный трафик.

Компания пояснила, что поставки запрещенных из-за санкций товаров, в том числе технологий и оборудования двойного назначения, касались старых заказов и были разрешены словенскими властями через выданные ранее лицензии. После 11-го пакета санкций в июне 2023 года компания, как там уверяют, прекратила все новые поставки.

Однако в ЕС действуют правила, запрещающие экспорт таких товаров даже по уже заключенным контрактам, но возможны исключения, например, для кибербезопасности, медицины или чрезвычайных ситуаций, если есть разрешение от правительства страны, где расположена компания.

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Еще раньше Kontron обещала отказаться от работы в России, осуждала российское вторжение, заявила, что не будет инвестировать в эту страну и сократит количество сотрудников в России с почти 600 до 240.

Впрочем, Kontron до сих пор присутствует на российском рынке через дочернюю компанию Iskra Technologies. Против последней ЕС ввел санкции в декабре 2024 года. Kontron владеет почти половиной акций российской Iskra Technologies и фактически контролирует ее, потому что имеет право выкупить остальные акции. Кто именно владеет второй половиной акций Iskra Technologies - неизвестно.

Хоть Kontron и заявила о выходе из России, ее "дочка" Iskra Technologies до сих пор работает на российском рынке, получает награды за "импортозамещение", производит оборудование для "Ростелекома", а ее системы уже называют "российскими". В 2023 году Iskra объединилась с RTSoft - компанией с лицензией ФСБ и опытом работы с Минобороны РФ. Kontron уверяет, что эти связи в прошлом.

К тому же Kontron, а именно ее словенское подразделение, после санкций ЕС в 2023 году отправило в Казахстан почти 50 партий телекомоборудования SI3000. Компания говорит, что все - для местного использования, но Казахстан - союзник России, и там прямо заявляли, что не собираются соблюдать санкции.

Это может нарушать санкции ЕС. Часть европейских депутатов призывают немедленно расследовать дело, подчеркивая, что Германия слабо пересматривает и внедряет санкции.

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