Зеленский поздравил морпехов с профессиональным праздником: Меняете ход боя именно так, как нужно Украине
Президент Владимир Зеленский поздравил защитников с Днем морской пехоты Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинские морские пехотинцы из тех наших воинов, кто своей силой, выдержкой и профессионализмом достигают весомых результатов на фронте и часто меняют ход боя именно так, как нужно Украине. Битвы на юге Украины, сложные участки фронта в Донецкой области, боевые операции в Курской области - всюду результативно и решительно. Спасибо нашим морпехам - каждому подразделению!" - отметил он.
Также глава государства почтил павших воинов, которые отдали свою жизнь в бою за Украину.
Топ комментарии
+7 андрій лебеденко
показать весь комментарий23.05.2025 11:28 Ссылка
+6 wadpas
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+5 Микола Байда #607061
показать весь комментарий23.05.2025 10:48 Ссылка
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Впевнений що так і буде.
кланово кучмо олігархічна система буде намагатися підпорядкувати його як і всіх раніше , але ця система повинна бути знищена або зруйнована бо вона є причиною всіх бід України після 91 року.
тож віримо !
Наснаги, вдачі, міцного здоров'я та Божого захисту!
Вірні завжди!