Зеленский поздравил морпехов с профессиональным праздником: Меняете ход боя именно так, как нужно Украине

Президент Владимир Зеленский поздравил защитников с Днем морской пехоты Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинские морские пехотинцы из тех наших воинов, кто своей силой, выдержкой и профессионализмом достигают весомых результатов на фронте и часто меняют ход боя именно так, как нужно Украине. Битвы на юге Украины, сложные участки фронта в Донецкой области, боевые операции в Курской области - всюду результативно и решительно. Спасибо нашим морпехам - каждому подразделению!" - отметил он.

Также глава государства почтил павших воинов, которые отдали свою жизнь в бою за Украину.

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