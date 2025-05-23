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Новости День морской пехоты
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Зеленский поздравил морпехов с профессиональным праздником: Меняете ход боя именно так, как нужно Украине

Зеленский поздравил воинов с Днем морской пехоты

Президент Владимир Зеленский поздравил защитников с Днем морской пехоты Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинские морские пехотинцы из тех наших воинов, кто своей силой, выдержкой и профессионализмом достигают весомых результатов на фронте и часто меняют ход боя именно так, как нужно Украине. Битвы на юге Украины, сложные участки фронта в Донецкой области, боевые операции в Курской области - всюду результативно и решительно. Спасибо нашим морпехам - каждому подразделению!" - отметил он.

Также глава государства почтил павших воинов, которые отдали свою жизнь в бою за Украину.

Также смотрите: Морские пехотинцы за неделю ликвидировали 130 оккупантов и уничтожили 20 единиц мототехники в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) поздравление (1062) морская пехота (42)


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Топ комментарии
+7
******* зелений підор, хтів би сподіватися, що ти бодай подумки згадав про морпіха журавля, який три доби у муках вмирав під твоїм "особистим контролем"...
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23.05.2025 11:28
+6
Особливо морпіхи вдячні тобі за Кринки, де їх стирали за нікому не потрібний 'плацдарм'
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23.05.2025 11:54
+5
Потрібні негайні перевибори вищого політичного керівництва України. А за ними вигнати - т.з. "полководців"...
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23.05.2025 10:48
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Потрібні негайні перевибори вищого політичного керівництва України. А за ними вигнати - т.з. "полководців"...
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23.05.2025 10:48 Ответить
Потрібен просто Залужний на чолі держави.
Впевнений що так і буде.
кланово кучмо олігархічна система буде намагатися підпорядкувати його як і всіх раніше , але ця система повинна бути знищена або зруйнована бо вона є причиною всіх бід України після 91 року.
тож віримо !
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23.05.2025 10:52 Ответить
А хіба Залужний зараз не у команді Зеленського?
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23.05.2025 11:19 Ответить
Зі святом, Воїни!
Наснаги, вдачі, міцного здоров'я та Божого захисту!
Вірні завжди!
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23.05.2025 10:59 Ответить
Слава Захисникам України!
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23.05.2025 11:00 Ответить
******* зелений підор, хтів би сподіватися, що ти бодай подумки згадав про морпіха журавля, який три доби у муках вмирав під твоїм "особистим контролем"...
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23.05.2025 11:28 Ответить
Особливо морпіхи вдячні тобі за Кринки, де їх стирали за нікому не потрібний 'плацдарм'
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23.05.2025 11:54 Ответить
ніщо не заткне цей потужний фонтан балабольства.
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23.05.2025 12:02 Ответить
А міг би стати морпіхом, але відскочив сотирижди. Буває.
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23.05.2025 12:25 Ответить
Про морпеха Журавля забыл лидор ?
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23.05.2025 13:03 Ответить
 
 