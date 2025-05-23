Зеленський привітав морпіхів з професійним святом: Змінюєте перебіг бою саме так, як потрібно Україні

Президент Володимир Зеленський привітав захисників із Днем морської піхоти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українські морські піхотинці з тих наших воїнів, хто своєю силою, витримкою та професіоналізмом досягають вагомих результатів на фронті й часто змінюють перебіг бою саме так, як потрібно Україні. Битви на півдні України, найскладніші ділянки фронту на Донеччині, бойові операції на Курщині – усюди результативно й рішуче. Дякуємо нашим морпіхам – кожному підрозділу!" - зазначив він.

Також глава держави вшанував полеглих воїнів, які віддали своє життя в бою за Україну.

Також дивіться: Морські піхотинці за тиждень ліквідували 130 окупантів та знищили 20 одиниць мототехніки на Донеччині. ВIДЕО