Зеленський привітав морпіхів з професійним святом: Змінюєте перебіг бою саме так, як потрібно Україні
Президент Володимир Зеленський привітав захисників із Днем морської піхоти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Українські морські піхотинці з тих наших воїнів, хто своєю силою, витримкою та професіоналізмом досягають вагомих результатів на фронті й часто змінюють перебіг бою саме так, як потрібно Україні. Битви на півдні України, найскладніші ділянки фронту на Донеччині, бойові операції на Курщині – усюди результативно й рішуче. Дякуємо нашим морпіхам – кожному підрозділу!" - зазначив він.
Також глава держави вшанував полеглих воїнів, які віддали своє життя в бою за Україну.
Топ коментарі
+7 андрій лебеденко
показати весь коментар23.05.2025 11:28 Посилання
+6 wadpas
показати весь коментар23.05.2025 11:54 Посилання
+5 Микола Байда #607061
показати весь коментар23.05.2025 10:48 Посилання
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Впевнений що так і буде.
кланово кучмо олігархічна система буде намагатися підпорядкувати його як і всіх раніше , але ця система повинна бути знищена або зруйнована бо вона є причиною всіх бід України після 91 року.
тож віримо !
Наснаги, вдачі, міцного здоров'я та Божого захисту!
Вірні завжди!