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Новини День морської піхоти
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Зеленський привітав морпіхів з професійним святом: Змінюєте перебіг бою саме так, як потрібно Україні

Зеленський привітав воїнів із Днем морської піхоти

Президент Володимир Зеленський привітав захисників із Днем морської піхоти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українські морські піхотинці з тих наших воїнів, хто своєю силою, витримкою та професіоналізмом досягають вагомих результатів на фронті й часто змінюють перебіг бою саме так, як потрібно Україні. Битви на півдні України, найскладніші ділянки фронту на Донеччині, бойові операції на Курщині – усюди результативно й рішуче. Дякуємо нашим морпіхам – кожному підрозділу!" - зазначив він.

Також глава держави вшанував полеглих воїнів, які віддали своє життя в бою за Україну.

Також дивіться: Морські піхотинці за тиждень ліквідували 130 окупантів та знищили 20 одиниць мототехніки на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) привітання (735) морська піхота (48)


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Топ коментарі
+7
******* зелений підор, хтів би сподіватися, що ти бодай подумки згадав про морпіха журавля, який три доби у муках вмирав під твоїм "особистим контролем"...
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23.05.2025 11:28
+6
Особливо морпіхи вдячні тобі за Кринки, де їх стирали за нікому не потрібний 'плацдарм'
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23.05.2025 11:54
+5
Потрібні негайні перевибори вищого політичного керівництва України. А за ними вигнати - т.з. "полководців"...
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23.05.2025 10:48
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Потрібні негайні перевибори вищого політичного керівництва України. А за ними вигнати - т.з. "полководців"...
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23.05.2025 10:48 Відповісти
Потрібен просто Залужний на чолі держави.
Впевнений що так і буде.
кланово кучмо олігархічна система буде намагатися підпорядкувати його як і всіх раніше , але ця система повинна бути знищена або зруйнована бо вона є причиною всіх бід України після 91 року.
тож віримо !
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23.05.2025 10:52 Відповісти
А хіба Залужний зараз не у команді Зеленського?
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23.05.2025 11:19 Відповісти
Зі святом, Воїни!
Наснаги, вдачі, міцного здоров'я та Божого захисту!
Вірні завжди!
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23.05.2025 10:59 Відповісти
Слава Захисникам України!
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23.05.2025 11:00 Відповісти
******* зелений підор, хтів би сподіватися, що ти бодай подумки згадав про морпіха журавля, який три доби у муках вмирав під твоїм "особистим контролем"...
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23.05.2025 11:28 Відповісти
Особливо морпіхи вдячні тобі за Кринки, де їх стирали за нікому не потрібний 'плацдарм'
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23.05.2025 11:54 Відповісти
ніщо не заткне цей потужний фонтан балабольства.
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23.05.2025 12:02 Відповісти
А міг би стати морпіхом, але відскочив сотирижди. Буває.
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23.05.2025 12:25 Відповісти
Про морпеха Журавля забыл лидор ?
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23.05.2025 13:03 Відповісти
 
 